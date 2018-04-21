Марио Балотелли покинет «Ниццу» по окончании сезона

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли , вероятно, покинет клуб нынешним летом. Об этом итальянский нападающий дал понять в «Инстаграме».

«Я провёл здесь два потрясающих сезона. Хочу поблагодарить каждого, но у меня еще впереди пять матчей», — написал Балотелли в социальной сети.

Контракт итальянца с «Ниццей» истекает летом. Таким образом, футболист имеет право вести переговоры с другими клубами о переходе в летнее трансферное окно на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что на Балотелли претендует «Рома» и клуб MLS «Ди-Си Юнайтед».

27-летний итальянский нападающий является игроком «Ниццы» с 2016 года. В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 на счету Балотелли 14 голов в 23 матчах.