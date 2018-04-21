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Христо Стоичков и Стивен Джеррард примут участие в «Матче против рака»
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Христо Стоичков и Стивен Джеррард примут участие в «Матче против рака» 

SPORT24.ru 1 час назад
Представители шотландского «Селтика» сообщили о том, что 8 сентября на стадионе «Селтик Парк» состоится «Матч против рака». Вырученные средства будут потрачены на борьбу против страшного недуга.
Сообщается, что в благотворительном матче примут участие экс-полузащитник «Селтика» Стилян Петров и хавбек «Ливерпуля» Джеймс Милнер. Также в «Матче против рака» сыграют такие известные игроки, как Христо Стоичков, Стивен Джеррард, Хенрик Ларссон, Любо Моравчик и Луис Гарсия. В ближайшие месяцы будет объявлено еще много известных футболистов.
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