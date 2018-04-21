Христо Стоичков и Стивен Джеррард примут участие в «Матче против рака»

Представители шотландского «Селтика» сообщили о том, что 8 сентября на стадионе «Селтик Парк» состоится «Матч против рака». Вырученные средства будут потрачены на борьбу против страшного недуга.