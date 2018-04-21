Прогноз на матч РБ Лейпциг — Хоффенхайм

В текущем туре команды Бундеслиги разменяют третий десяток туров. Это значит, что до финиша осталось все ничего, поэтому задачи на сезон решать нужно здесь и сейчас.

РБ Лейпциг

"РБ Лейпциг" вопреки мнению специалистов провёл хороший второй сезон. Попасть в Лигу чемпионов вряд ли удастся, хотя теоретические шансы ещё остаются. Задача команды Ральфа Хазенхюттля , очевидно, заключается в другом. Не потерять место в Лиге Европы. Для этого необходимо сегодня не проиграть своему сопернику. В крайний игровой день «быки» продолжили свою серию без побед, сыграв вничью с «Вердером».

Хоффенхайм

"Хоффенхайм" показывает достойные результаты в последних турах. «Деревенщины» чередуют ничьи с победами. В крайний игровой день команда Юлиана Нагельсмана добыла три очка в поединка против «Гамбурга». По одному мячу забили Серж Гнабри Адам Салаи . Задачи «Хоффенхайма» аналогичны задачам «РБ Лейпцига». Отличие заключается лишь в том, что Нагельсману никак нельзя проигрывать «быкам», иначе придётся надеяться уже не на себя.

Где смотреть матч

Прямая трансляция матча «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм» пройдёт на канале «Матч! Футбол 3», 21.04.2018 в 16:30. Если вы не можете посмотреть игру, то на помощь придёт текстовая трансляция, которую организовывает портал LiveResult.

Статистика личных встреч

"РБ Лейпциг" — «Хоффенхайм»: +1=1-1. Разница мячей: 4:7.

В первом круге «Хоффенхайм» не оставил шансов своим соперникам, обыграв их со счётом 4:0. Дубль на свой счёт записал Гнабри. В прошлом сезоне «РБ Лейпциг» не проиграл «деревенщинам» 2:1 и 2:2.

Интересные факты

— «РБ Лейпциг» не может выиграть в двух турах подряд;

— «Хоффенхайм» не проигрывает с 24 февраля на протяжении семи матчей. За это время команда Нагельсмана выиграла в четырёх встречах, три свела вничью.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

Ральф Хазенхюттль стоит перед непростой задачей настроить свою команду на важнейшую игру в заключительной части сезона. Учитывая моральное состояние «быков» сделать это будет непросто. Но если тренерский гений сработает, то попадание в Еврокубки обеспечено с 90% вероятностью. Добавим к этому желание реабилитироваться на своём поле за выездное разгромное поражение, получим П1 — 1,95.

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