СМИ: Энрике может пригласить Месси в «Арсенал», если станет тренером лондонского клуба 

Бывший главный тренер каталонской «Барселоны» Луис Энрике, который провёл неофициальные переговоры с лондонским «Арсеналом» после отставки Арсена Венгера, может пригласить в английскую команду Лионеля Месси.
Об этом сообщает Express.
По информации издания, руководство «Арсенала» намерено подписать контракт с аргентинцем, используя хорошие отношения Месси со своим бывшим наставником.
Соглашение нападающего с «Барселоной» рассчитано до лета 2021 года. В нём прописана сумма отступных €700 млн Ранее сообщалось, что Венгера уволило руководство «Арсенала», он не хотел уходить из клуба.