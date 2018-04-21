СМИ: Энрике может пригласить Месси в «Арсенал», если станет тренером лондонского клуба

Об этом сообщает Express.

По информации издания, руководство «Арсенала» намерено подписать контракт с аргентинцем, используя хорошие отношения Месси со своим бывшим наставником.

Соглашение нападающего с «Барселоной» рассчитано до лета 2021 года. В нём прописана сумма отступных €700 млн Ранее сообщалось, что Венгера уволило руководство «Арсенала», он не хотел уходить из клуба.