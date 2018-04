Потрясающее исполнение гимна перед матчем «Нэшвилл» — «Колорадо». Видео

Обладательница премии Грэмми Марен Моррис исполнила гимн США перед матчем 5-го тура 1/8 финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» — «Колорадо». Исполнение получилось эффектным, что отметили фанаты в социальных сетах. Счет в серии 3-1 в пользу «Предаторз».

In typical Smashville fashion, it's another amazing National Anthem. Thanks for coming out, @MarenMorris. #StanleyCup pic.twitter.com/7XpJcMotnR

— NHL (@NHL) 21 апреля 2018 г.