Прогноз на матч СПАЛ — Рома: прервётся ли более чем двухмесячная беспроигрышная серия аутсайдера

СПАЛ — «Рома». Прогноз на матч 34-го тура итальянской Серии А (21.04.2018, 16:00 мск).

СПАл и «Рома» в концовке сезона решают разные задачи — феррарская команда всеми силами старается сохранить прописку в элитной футбольной лиге страны, в то время как римлянам нужно не потерять место в лидирующей четвёрке, чтобы гарантировать себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Для решения своих задач обе команды нуждаются в очках, но если хозяев в этом матче вполне может устроить ничья, то «Рома», конечно, приехала в Феррару только за победой. Тем не менее букмекеры имеют сомнения, что римляне здесь победят — на победу «Ромы» предлагается не такой уж маленький коэффициент 1.79.

Команда

"Рома"

52:27 30:52 СПАЛ идёт по стопам «Кротоне», который в прошлом сезоне невероятным образом сумел избежать вылета в Серию Б, благодаря регулярному набору очков в концовке сезона. Команда Леонардо Семпличи не проигрывает уже больше двух месяцев, хотя и побеждала она в последний раз только в начале марта. Последние же 6 матчей закончились вничью. Это были разные ничьи. Сперва СПАЛ не сумел в гостях обыграть своих конкурентов «Сассуоло» (1:1) и «Дженоа» (1:1), но между этими поединками была героическая домашняя ничья с «Ювентусом» (0:0). Затем феррарцы расписали мировую с крепкими «Аталантой» (1:1) и «Фиорентиной» (0:0), что также можно считать успешными результатами. Но вот в прошлом туре СПАЛ не сумел дома в ключевом матче обыграть «Кьево» (0:0), сыграв недостаточно агрессивно в атаке.

"Рома"

"Роме" непросто даётся борьба на два фронта, но команда Эусебио ди Франческо всё ещё сохраняет шансы на то, чтобы добиться успеха в обоих турнирах. После исторической победы над «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов «Рома» в упорном матче сыграла вничью в римском дерби с «Лацио» (0:0), а в прошлом туре добыла домашнюю победу в нервном матче с «Дженоа» (2:1), благодаря голу Юндера и автоголу одного из соперников. Уже в ближайший вторник римлянам играть на «Энфилде» и «Ливерпулем» первый полуфинальный матч ЛЧ, так что ди Франческо постарается провести ротацию состава в матче на " Паоло Мацца ", чтобы сохранить энергию некоторых своих лидеров.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

В 15:55 по московскому времени прямую трансляцию матча СПАЛ — «Рома» начнёт телеканал «Матч! Футбол 2». Также обо всех событиях матча в Ферраре можно будет узнавать из прямой текстовой трансляции на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Мало кто это знает, но СПАЛ и «Рома» имеют практически равенство в статистике личных встреч: +10=9-12, разница мячей — 31:41. Но здесь нужно понимать, что до нынешнего сезона команды не играли друг с другом почти 50 лет. Сейчас, конечно, эти клубы находятся в разных весовых категориях, что подтвердилось в матче первого круга в Риме, где столичная команда обыграла феррарцев со счётом 3:1 (Джеко 19', Стротман 32', Пеллегрини 53' — Вивиани 55'). В том матче римляне играли в численном большинстве с девятой минуты, так как быстрое удаление схлопотал Фелипе за фол последней надежды.

Интересные факты

СПАЛ имеет 8-матчевую беспроигрышную серию, но последние 6 матчей закончились вничью (+2=6-0, 7:5);

В трёх из четырёх последних домашних матчей СПАЛ не пропускал;

СПАЛ, наряду с «Торино», является самой компромиссной командой чемпионата — 14 ничьих;

"Рома" имеет 8-матчевую беспроигрышную серию в выездных матчах чемпионата (+4=4-0, 12:5);

В десяти из последних 11-ти выездных матчей «Ромы» в чемпионате забивалось не более двух голов.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"