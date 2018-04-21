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УЕФА примет решение по делу о возможных нарушениях «ПСЖ» правил ФФП в начале июня
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УЕФА примет решение по делу о возможных нарушениях «ПСЖ» правил ФФП в начале июня 

Советский спорт 1 час назад
По данным L’Equipe, представители парижского клуба вчера провели встречу с представителями надзорных органов в штаб-квартире УЕФА. Каких-либо заявлений по ее итогам не делалось.
Идущее сейчас расследование затрагивает спонсорские сделки «ПСЖ». Ранее сообщалось, что парижский клуб предоставлял завышенные данные о спонсорских доходах в размере 200 миллионов евро.
Эти деньги были инвестированы «ПСЖ» минувшим летом в трансферы Неймара из «Барселоны» за 222 миллиона евро и Килиана Мбаппе из «Монако» за 180 миллионов.
Если нарушения правил финансового фэйр-плей будут подтверждены УЕФА, клубу грозит большой штраф или даже отстранение от участия в Лиге чемпионов.
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