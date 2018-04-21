Ещё
Реакция девочки на подарок от хоккеиста покорила весь интернет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Реакция девочки на подарок от хоккеиста покорила весь интернет 

Letidor.ru 19 минут назад
Фото: Letidor.ru
Если у вашего ребенка есть кумир, то вы знаете, что для многих детей пределом мечтания является возможность сфотографироваться со звездой или получить от него что-то на память.
Мы уже показывали вам видео, героем которого стал мальчик, получивший в подарок хоккейную клюшку от своего кумира. Реакция болельщика была столь трогательной, что это видео быстро облетело весь интернет.
А сегодня мы вам покажем ролик с участием другой фанатки хоккея. Это видео о юной болельщице появилось на просторах Сети недавно, но уже стало настоящим хитом, его показали многие зарубежные и российские телеканалы, а в интернете пользователи посмотрели его бесчисленное количество раз.
Перед хоккейным матчем «Вашингтон Кэпиталс» и «Коламбус Блю Джекетс» хоккеист увидел на трибуне девочку в форме Александра Овечкина. Фанатка наблюдала за разминкой хоккеистов, не отрывая глаз. Тогда Бретт Конноли решил подарить девочке шайбу, перекинув ее через ограждение.
К сожалению, в первый раз ему это не удалось, шайбу поймал сосед милой девочки.
Во второй раз шайбу выхватил другой мальчик. В третий — она не перелетела через ограждение. И только в четвертый раз заветная шайба оказалась в руках девочки. Девочка была невероятно счастлива!
Если вы еще не видели этот ролик, вы многое упустили, скорее включайте! Трогательная реакция юной болельщицы не оставит вас равнодушными.
Letidor.ru: последние новости
Тест: на королеву какой страны вы похожи Тест: что о вас расскажет ваше нижнее белье Тест: кто вы в семье – дипломат или полицейский
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В сборной России по хоккею все плохо18
Усманов рассказал о печальном событии53
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В ФФККР заявили о «жестком» судействе фигуристок
Телегин: мы не мальчики для битья1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение