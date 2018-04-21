Реакция девочки на подарок от хоккеиста покорила весь интернет

Если у вашего ребенка есть кумир, то вы знаете, что для многих детей пределом мечтания является возможность сфотографироваться со звездой или получить от него что-то на память.

Мы уже показывали вам видео, героем которого стал мальчик, получивший в подарок хоккейную клюшку от своего кумира. Реакция болельщика была столь трогательной, что это видео быстро облетело весь интернет.

А сегодня мы вам покажем ролик с участием другой фанатки хоккея. Это видео о юной болельщице появилось на просторах Сети недавно, но уже стало настоящим хитом, его показали многие зарубежные и российские телеканалы, а в интернете пользователи посмотрели его бесчисленное количество раз.

Перед хоккейным матчем «Вашингтон Кэпиталс» и «Коламбус Блю Джекетс» хоккеист увидел на трибуне девочку в форме Александра Овечкина . Фанатка наблюдала за разминкой хоккеистов, не отрывая глаз. Тогда Бретт Конноли решил подарить девочке шайбу, перекинув ее через ограждение.

К сожалению, в первый раз ему это не удалось, шайбу поймал сосед милой девочки.

Во второй раз шайбу выхватил другой мальчик. В третий — она не перелетела через ограждение. И только в четвертый раз заветная шайба оказалась в руках девочки. Девочка была невероятно счастлива!

Если вы еще не видели этот ролик, вы многое упустили, скорее включайте! Трогательная реакция юной болельщицы не оставит вас равнодушными.