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Тест: на королеву какой страны вы похожи
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Тест: на королеву какой страны вы похожи 

Letidor.ru 9 минут назад
Фото: Letidor.ru
Мы имеем в виду не ваше возможное внешнее сходство с одной из августейших особ. Мы о характере, привычках, отношении к тем или иным жизненным ситуациям.
В честь дня рождения Елизаветы II (21 апреля царствующей королеве Великобритании исполняется 92 года) специально для своих читателей «Летидор» подготовил необычный тест.
Нет, в этот раз мы не будем выяснять, примет ли вас в свою семью бабушка принца Уильяма и Гарри (этот тест вы можете пройти здесь).
Сегодня мы предлагаем вам узнать, королевой какой страны вы могли бы стать.
Фото: Shutterstock.com; Legion-Media.ru; Splashnews.com; Instagram@queenrania; Instagram@queenletizia
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