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Энрике рассчитывает переманить Месси в «Арсенал»?
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Энрике рассчитывает переманить Месси в «Арсенал»? 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике, накануне проведший переговоры с «Арсеналом», в случае назначения на пост наставника лондонцев рассчитывает переманить в клуб лидера каталонцев Лионеля Месси, утверждает Express. По информации издания, «канониры» намерены подписать контракт с аргентинским форвардом, используя хорошие отношения последнего с бывшим тренером.
Накануне, 20 апреля, нынешний наставник «Арсенала» Арсен Венгер объявил, что покинет клуб после завершения сезона-2017/18. В лондонском клубе французский специалист проработал 22 года.
Напомним, в ноябре Месси продлил контракт с «Барселоной» до лета 2021 года. В соглашении 30-летнего нападающего с сине-гранатовыми прописана сумма отступных — 626 миллионов фунтов (700 миллионов евро).
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