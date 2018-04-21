Энрике рассчитывает переманить Месси в «Арсенал»?

Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике , накануне проведший переговоры с «Арсеналом», в случае назначения на пост наставника лондонцев рассчитывает переманить в клуб лидера каталонцев Лионеля Месси , утверждает Express. По информации издания, «канониры» намерены подписать контракт с аргентинским форвардом, используя хорошие отношения последнего с бывшим тренером.

Накануне, 20 апреля, нынешний наставник «Арсенала» Арсен Венгер объявил, что покинет клуб после завершения сезона-2017/18. В лондонском клубе французский специалист проработал 22 года.

Напомним, в ноябре Месси продлил контракт с «Барселоной» до лета 2021 года. В соглашении 30-летнего нападающего с сине-гранатовыми прописана сумма отступных — 626 миллионов фунтов (700 миллионов евро).