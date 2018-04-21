УЕФА вынесет решение по делу «Пари Сен-Жермен» в июне

УЕФА продолжает расследование по делу несоблюдения правил финансового фэйр-плей со стороны «Пари Сен-Жермен», сообщает AFP.

Накануне в штаб-квартире УЕФА в Ньоне по этому поводу прошла встреча с руководством французского клуба. Она продолжалась до самого вечера, но в итоге к журналистам так никто и не вышел.

Парижане попали под подозрение после того, как летом прошлого года потратили на трансферы Неймара и Килиана Мбаппе более 400 миллионов евро. В то же время финансовый фэйр-плей не разрешает клубам тратить больше личного заработка.

Отмечается, что парижский клуб мог предоставить завышенные данные о спонсорских доходах в размере 200 миллионов евро.

Если нарушения правил финансового фэйр-плей будут доказаны, клубу грозит большой штраф или отстранение от участия в Лиге чемпионов. Решение по этому делу будет вынесено в начале июня.