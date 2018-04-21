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УЕФА вынесет решение по делу «Пари Сен-Жермен» в июне
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УЕФА вынесет решение по делу «Пари Сен-Жермен» в июне 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
УЕФА продолжает расследование по делу несоблюдения правил финансового фэйр-плей со стороны «Пари Сен-Жермен», сообщает AFP.
Накануне в штаб-квартире УЕФА в Ньоне по этому поводу прошла встреча с руководством французского клуба. Она продолжалась до самого вечера, но в итоге к журналистам так никто и не вышел.
Парижане попали под подозрение после того, как летом прошлого года потратили на трансферы Неймара и Килиана Мбаппе более 400 миллионов евро. В то же время финансовый фэйр-плей не разрешает клубам тратить больше личного заработка.
Отмечается, что парижский клуб мог предоставить завышенные данные о спонсорских доходах в размере 200 миллионов евро.
Если нарушения правил финансового фэйр-плей будут доказаны, клубу грозит большой штраф или отстранение от участия в Лиге чемпионов. Решение по этому делу будет вынесено в начале июня.
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