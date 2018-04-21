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Пять лет назад Суарес укусил Ивановича
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Пять лет назад Суарес укусил Ивановича 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Ровно пять лет назад, 21 апреля 2013 года, нападающий «Барселоны» Луис Суарес, выступавший в то время за «Ливерпуль», во время матча 34-го тура чемпионата Англии против «Челси» укусил защитника «синих» Бранислава Ивановича. Инцидент произошел в середине игры, судья той встречи Кевин Френд показал форварду «красных» желтую карточку.
В той встрече уругваец отметился не только недисциплинированным поведением — после перерыва он отдал голевую передачу на Дэниэла Старриджа, а затем заработал пенальти, сыграв рукой в своей штрафной. На 7-й компенсированной ко второму тайму минуте при счете 2:1 в пользу соперника Суарес спас «Ливерпуль» от поражения, забив головой в противоборстве с тем же Ивановичем. После завершения матча футбольные власти Англии дисквалифицировали нападающего на 10 матчей.
Отметим, что Суареса и ранее наказывался за подобное поведение. В 2010 году, выступая за «Аякс», укусил в плечо полузащитника ПСВ Отмана Баккала, за что был дисквалифицирован на 7 матчей. В 2014 году на чемпионате мира в Бразилии в игре против Италии от форварда пострадал защитник «Скуадры адзурры» Джорджо Кьеллини. В итоге ФИФА отстранила его от выступлений за сборную на 9 игр, а также запретила ему заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, на четыре месяца.
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