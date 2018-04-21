Пять лет назад Суарес укусил Ивановича

Ровно пять лет назад, 21 апреля 2013 года, нападающий «Барселоны» Луис Суарес , выступавший в то время за «Ливерпуль», во время матча 34-го тура чемпионата Англии против «Челси» укусил защитника «синих» Бранислава Ивановича. Инцидент произошел в середине игры, судья той встречи Кевин Френд показал форварду «красных» желтую карточку.

В той встрече уругваец отметился не только недисциплинированным поведением — после перерыва он отдал голевую передачу на Дэниэла Старриджа, а затем заработал пенальти, сыграв рукой в своей штрафной. На 7-й компенсированной ко второму тайму минуте при счете 2:1 в пользу соперника Суарес спас «Ливерпуль» от поражения, забив головой в противоборстве с тем же Ивановичем. После завершения матча футбольные власти Англии дисквалифицировали нападающего на 10 матчей.