Подразделение «Уильямса» получило награду королевы Великобритании

Инжиниринговое подразделение «Уильямс» Williams Advanced Engineering получило престижную награду королевы Великобритании как лучшее инновационное предприятие. Победа была одержана благодаря созданию батарей для «Формулы-Е». Эти батареи используются всеми командами чемпионата электромобилей, демонстрируя 99,8 процента надежности.