Подразделение «Уильямса» получило награду королевы Великобритании 

Инжиниринговое подразделение «Уильямс» Williams Advanced Engineering получило престижную награду королевы Великобритании как лучшее инновационное предприятие. Победа была одержана благодаря созданию батарей для «Формулы-Е». Эти батареи используются всеми командами чемпионата электромобилей, демонстрируя 99,8 процента надежности.
— Получить королевскую награду — большая честь для нашей компании и признание ее заслуг. Я должен отметить, что наша команда с самого начала работает с «Формулой-E», обеспечивая высочайший уровень инновации, эффективности и надежности, — цитирует f1news управляющего директора Williams Advanced Engineering Крейга Уилсона. — Автоспорт по традиции является полигоном для испытаний новых технологий, прежде всего имеющих применение в автомобильной промышленности и сфере транспорта. Автоспорт нового поколения уже зарекомендовал себя как высокотехнологичная отрасль, а использование батарей в различных областях постоянно ширится.