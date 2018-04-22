Первая победа «Торпедо» в этом году

Фото и видео пресс-службы ФК «Торпедо» (Владимир)

Футбольные команды 33 региона провели очередные матчи в чемпионате страны среди команд второго дивизиона зоны «Запад».

Владимирское «Торпедо» срыграло на выезде с командой, занимающей 13-е, предпоследнее место в турнирной таблице — подмосковной «Коломной». Долго запрягать владимирцы не стали. Уже на 6-ой минуте наша кинозвезда Дмитрий Агапцев выше всех выпрыгнул в штрафной площади после передачи Дмитрия Лобанова и головой отправил мяч в сетку ворот «Коломны» — 1:0. Этот гол стал первым для «Торпедо» в официальных играх 2018 года.

В первом тайме торпедовцы могли забить еще 2-3 гола, особенно активен был лучший бомбардир команды Алексей Баев , но великолепно действовал вратарь хозяев Арсен Гусейнов . А в конце первой половины игры сработало старое футбольное правило: не забиваешь ты — забивают тебе. На 45-ой минуте «Коломна» провела отличную атаку, в которой защитник Владимир Харатьян сыграл, как заправский форвард: на пяточке в пару квадратных метров он обвел сразу двух защитников «Торпедо» и мощным ударом сравнял счет — 1:1.

Во втором тайме владимирцы начали все с начала. «Черно-белые» были настойчивей у чужих ворот, и на 53 минуте Игорь Родионов замкнул опасный прострел, отправив мяч в пустые ворота «Коломны».

В оставшееся время хозяева завладели преимуществом. Правда, до опасных моментов доходило редко и казалось, что владимирцы смогут одержать пусть вымученную, но все-таки победу над аутсайдером. Гром грянул на 89-ой минуте игры, когда защитник Сергей Шалин в безобидной ситуации нарушил правила в штрафной площади.

Спас «Торпедо» от потери очков голкипер Филипп Харин , который продемонстрировал, что он не случайно является племянником олимпийского чемпиона — легендарного вратаря Дмитрия Харина . «Черно-белых» выручила реакция нашего стража ворот, который спас команду после пенальти, пробитого игроком «Коломны». Харин не только угадал направления удара, но и намертво зафиксировал мяч.

Вскоре последовал свисток арбитра об окончании встречи. Итог матча: 2:1, в пользу «Торпедо» и команда набрала первые 3 очка в весенней части чемпионата.

Отметим, что в раздевалке главный тренер «Торпедо» устроил своим подопечным настоящий разгоняй за невзрачную игру против аутсайдера, которая едва не привела к потере очков.

А вот еще одна команда из Владимирской области — ФК «Муром» — продолжает серию неудач. Клуб с берегов «Оки» с учетом осенней части чемпионата России потерпел пятое поражение подряд. На этот раз футболисты «Мурома» дома проиграли столичному клубу «Велес» ос счетом 1:2. Отметим, что в этой игре муромские футболисты (Дмитрий Зинович и Антон Никифоров ) получили красные карточки.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Мурома» Сергей Бойко отметил, что он готов покинуть команду: «В любой момент могу написать заявление об уходе — это не проблема. Единственное, что на следующую игру в Орехово-Зуево у нас ровно 11 игроков набирается. После двух удалений и желтых карточек молодые игроки пропускают матчи, так что в составе будет играть 17-летний Егор Кашин. Поэтому, не совсем верно будет сейчас бросить ребят и команду, но после игры в Орехово-Зуево, наверное, я приму такое решение».

Видео пресс-службы ФК «Муром»

Напомним, что обе команды из Владимирской области ставили перед сезоном задачу попасть в пятерку лучших команд зоны «Запад». Для «Мурома» выполнить задачу будет фактически нереально. За 6 туров до конца чемпионата муромляне занимают 9 место, набрав 27 очков, и отстают от 5 места на 8 очков.

А вот торпедовцы, занимающие на сегодняшний день 7 место (31 очко) еще могут побороться за первую пятерку.

В следующем туре «черно-белые» дома сыграют с лидером зоны «Запад» — столичным «Чертаново», а Мурому будет противостоять команда, занимающая последнее место — «Знамя труда» из Орехово-Зуево.