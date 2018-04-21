Екатеринбург атаковали огромные стаи свиристелей, которые возвращаются с юга

Жители Уралмаша заметили огромные стаи птиц, которые кружат над их домами. Одной из екатеринбурженок Анне удалось сфотографировать сотни птиц, которые сидят на проводах, крышах и козырьках балконов.

По словам специалистов, это обычное явление для весны. Птицы возвращаются из тёплых краев к своим обычным местам обитания, а Екатеринбург для них — просто промежуточная точка в пути.

— Для свиристелей сейчас наступило время миграции к местам гнездования. И если зимой можно было заметить стаи около 20 особей и меньше, то в апреле через среднюю полосу России летят сотни, — рассказала E1.RU председатель екатеринбургского отделения Союза охраны птиц России Александра Хлопотова. — Екатеринбург — промежуточная точка на пути миграции. Места гнездования находятся в основном в средней и северной тайге: в нашей области это окрестности Ивделя, Серова. Летят и дальше — в ХМАО, Коми.

Кстати, уже в мае в Екатеринбурге начнётся «птицепад». Птенцы будут покидать родительские гнёзда и учиться летать. У малышей не всегда это получается сразу, поэтому они падают на землю. Неравнодушные екатеринбуржцы пытаются «спасти» их, хотя часто могут только навредить. Перечитайте инструкцию орнитолога о том, когда птицам действительно нужна ваша помощь, а когда их лучше не трогать.

Если вы тоже заметили необычно большие стаи птиц над городом, шлите нам фото или видео на почту редакции news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram — их номер +7 909 704 57 70.