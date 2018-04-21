Глушаков: «От „Спартака“ отворачивается фарт. Что-то неправильно делаем»

Капитан ”Спартака” Денис Глушаков поделился мнением, почему в нынешнем сезоне красно-белым не удается дожимать соперников на последних минутах матчей, как они делали в прошлом году.

"Есть черная и белая полоса. Я надеюсь, что лично для меня черная полоса закончилась. Все плохое, что можно, наверное, случилось со мной в этом году. Начал сезон не так, как в том году играл и заканчивал. Есть над чем работать. Надо делать выводы, голову пеплом не посыпать, анализировать, что не так было, что произошло, почему. Это командный вид спорта, а не индивидуальный, где ты играешь сам за себя. Это в совокупности не везет команде.

В том году нам фартило, дожимали всех, а сейчас почему-то наоборот. Во втором тайме от 60-й минуты мы не такие, может быть, агрессивные, свежие физически, не те кондиции у нас, и фарт отворачивается. Значит, что-то мы неправильно делаем, недорабатываем, может, где-то кто-то в подсознании не то делает. Футбольный бог все видит. Где-то наказывает, где-то прощает.

Разговаривали с Артемом Ребровым о том, что вратарей делаем Яшиными великими. Что с Хабаровском, что с «Тосно». В каждом матче столько моментов имеем, но не забиваем.

В раздевалке все нормально. Так же, как и было. Общение идет. Нет разделения на легионеров и русских. Все ребята между собой общаются. В команде все то же самое. Будем анализировать, двигаться дальше. Другого выхода нет", — сказал Глушаков в программе «Foot'больные люди».