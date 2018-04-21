Аллегри называют кандидатом на пост главного тренера «Арсенала»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассматривается как один из кандидатов на замену французу Арсену Венгеру в «Арсенале», сообщает Football Italia.

50-летний итальянец проводит четвертый сезон в Турине. В июне прошлого года он продлил контракт с клубом до 2020 года. Однако сейчас Аллегри не столь категоричен относительно своего будущего в клубе и рассчитывает после окончания нынешнего сезона обсудить с руководством стратегию на ближайшие сезоны.

Напомним, накануне «Арсенал» объявил об отставке Венгера по окончании сезона.