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Аллегри называют кандидатом на пост главного тренера «Арсенала»
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Аллегри называют кандидатом на пост главного тренера «Арсенала» 

Советский спорт 1 час назад
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассматривается как один из кандидатов на замену французу Арсену Венгеру в «Арсенале», сообщает Football Italia.
50-летний итальянец проводит четвертый сезон в Турине. В июне прошлого года он продлил контракт с клубом до 2020 года. Однако сейчас Аллегри не столь категоричен относительно своего будущего в клубе и рассчитывает после окончания нынешнего сезона обсудить с руководством стратегию на ближайшие сезоны.
В числе других кандидатов на пост главного тренера «Арсенала» называют итальянца Карло Анчелотти, испанца Луиса Энрике, немца Томаса Тухеля, а также нынешнего главного тренера «Монако» Леонарду Жардима.
Напомним, накануне «Арсенал» объявил об отставке Венгера по окончании сезона.
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