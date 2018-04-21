Дрю Даути: Буду рад продлить контракт с «Лос-Анджелесом»

— Я всегда хотел играть за «Лос-Анджелес» и хочу здесь остаться. Не помню, в какой день мы сможем начать переговоры, но уверен, что сделаем это, когда придет время.

Роб Блэйк и Люк Робитайл хотят побеждать и вновь хотят сделать из этой команды победителя. Вне зависимости от того, что будет сделано летом, у нас есть молодые ребята, которые будут играть заметную роль.

Считаю, что это показывает, каким потенциалом мы обладаем. Мне это нравится, и я буду рад продлить контракт, — цитирует Даути официальный сайт лиги.