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Дрю Даути: Буду рад продлить контракт с «Лос-Анджелесом»
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Дрю Даути: Буду рад продлить контракт с «Лос-Анджелесом» 

Советский спорт 12 минут назад
— Я всегда хотел играть за «Лос-Анджелес» и хочу здесь остаться. Не помню, в какой день мы сможем начать переговоры, но уверен, что сделаем это, когда придет время.
Роб Блэйк и Люк Робитайл хотят побеждать и вновь хотят сделать из этой команды победителя. Вне зависимости от того, что будет сделано летом, у нас есть молодые ребята, которые будут играть заметную роль.
Считаю, что это показывает, каким потенциалом мы обладаем. Мне это нравится, и я буду рад продлить контракт, — цитирует Даути официальный сайт лиги.
Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады Дрю Даути станет неограниченно свободным агентом летом 2019 года, если ранее не подпишет с «Королями» новое соглашение.
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