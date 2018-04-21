Глушаков: «Спартак» попер после продления контракта со мной"

Капитан ”Спартака” Денис Глушаков рассказал, как сказалась на команде неопределенность с его контрактом. Клуб продлил соглашение с полузащитником 22 сентября 2017 года до 31 мая 2020 года. Предыдущий контракт Глушакова истекал в 2018 году.

"Контракт долго не продлевали, но я не мог ничего сделать. Хотел не думать об этом, но думал, как ни крути. Переживал за свою судьбу, за команду, за результат.

Допускал ли вариант, что могу не остаться в «Спартаке»? Я игрок «Спартака», я люблю «Спартака», я для «Спартака» все делаю и буду делать, пока буду нужен. Но если я не буду нужен клубу, какие ко мне могут быть претензии? Если со мной не будут продлевать контракт, если я не буду нужен, то, конечно, я уйду в другую команду, я хочу играть в футбол. Слава богу, что все подписали. И после подписания контракта, кстати, команда и поперла, и я тоже забивал.

Партнеры по команде видели, что я был расстроен. Лукавить перед ними, ходить с натянутой улыбкой и говорить, что у меня все хорошо и прекрасно, было бы тоже неправильно. Думаю, результата это не дало бы. Я всегда искренен перед ребятами и говорю, как есть. Хочу, чтобы у нас всегда было по-настоящему, как в семье", — сказал Глушаков в программе «Foot’больные люди».