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Певица Анастасия Спиридонова: У современных детей есть много возможностей для творческого развития
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Певица Анастасия Спиридонова: У современных детей есть много возможностей для творческого развития 

Вечерняя Москва 14 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Финалистка проекта «Голос» прокомментировала выступления участников популярного музыкального шоу «Голос. Дети» в финале.
В пятницу, 20 апреля, в эфире Первого канала состоялся финал шоу «Голос. Дети». Итоги конкурса прокомментировала финалистка проекта «Голос» Анастасия Спиридонова.
— У современных детей куда больше возможностей для творческого развития, чем даже было у меня в свое время. Есть прекрасные студии, которые одновременно ставят и вокал, и актерское мастерство, сценическую речь. То, что мы когда-то собирали по крупинке, сейчас ребенок может получить в одном месте, и это довольно доступно. Единственное, что меня огорчает в современной детской сцене, — это то, что дети очень часто поют под фонограмму. Это никак не способствует учебному процессу, дети должны набивать шишки, ошибаться и учиться.
В любое время в любой стране есть талантливые дети, и у всех у них есть будущее, главное — развиваться и показывать себя.
Напомним, победу в финале конкурса одержал Рутгер Гарехт. «ВМ» вела онлайн-трансляцию эфира.
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