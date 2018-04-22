Все результаты UFC в Атлантик-Сити: бонусы у Бранча, Бахадурзада, Двалишвили и Саймона

vRINGe.com предлагает вашему вниманию все результаты и бонусы турнира UFC Fight Night 128, который состоялся 21 апреля в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США). Дополнительное вознаграждение в размере $50 000 долларов каждый заработали Дэвид Бранч и Сияр Бахадурзада (за «Представление вечера»), а также Мераб Двалишвили и Рикки Саймон (за «Бой вечера»).

Фрэнки Эдгар (22-6-1) — UD 3 — Каб Суонсон (25-8)

Дэвид Бранч (21-4) — КО 1 — Тьяго Сантос (17-5)

Элджемейн Стерлинг (14-3) — UD 3 — Бретт Джонс (15-0)

Сияр Бахадурзада (23-6-1) — КО 2 — Луан Чагас (15-2-1)

Рикки Саймон (10-1) — SBM 3 — Мераб Двалишвили (7-3)

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