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Все результаты UFC в Атлантик-Сити: бонусы у Бранча, Бахадурзада, Двалишвили и Саймона
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Все результаты UFC в Атлантик-Сити: бонусы у Бранча, Бахадурзада, Двалишвили и Саймона 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию все результаты и бонусы турнира UFC Fight Night 128, который состоялся 21 апреля в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США). Дополнительное вознаграждение в размере $50 000 долларов каждый заработали Дэвид Бранч и Сияр Бахадурзада (за «Представление вечера»), а также Мераб Двалишвили и Рикки Саймон (за «Бой вечера»).
Кевин Ли (16-3) — ТКО 5 — Эдсон Барбоса (19-5)
Фрэнки Эдгар (22-6-1) — UD 3 — Каб Суонсон (25-8)
Джастин Уиллис (6-1) — UD 3 — Чейз Шерман (11-4)
Дэвид Бранч (21-4) — КО 1 — Тьяго Сантос (17-5)
Элджемейн Стерлинг (14-3) — UD 3 — Бретт Джонс (15-0)
Дэн Хукер (15-7) — КО 1 — Джим Миллер (28-11)
Райан Лафлэр (13-2) — UD 3 — Алекс Гарсиа (15-4)
Сияр Бахадурзада (23-6-1) — КО 2 — Луан Чагас (15-2-1)
Кори Андерсон (9-4) — UD 3 — Патрик Камминс (10-4)
Рикки Саймон (10-1) — SBM 3 — Мераб Двалишвили (7-3)
Тони Мартин (12-4) — UD 3 — Кеита Накамура (33-8-2)
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