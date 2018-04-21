На Ямале определён абсолютный лидер городских и районных СМИ

Новой «Легендой СМИ Ямала» стала Светлана Тащиева, которая много лет возглавляла ноябрьский «Миг»: «Я очень благодарна всем за эту награду. Сердце мое пело, когда „голуби“ летели в мою родную компанию. Ребята, я очень благодарна вам за многолетнюю работу. Для меня вы всегда будете самыми лучшими. И все мои голуби — ваши».

Города и районы, встречайте своих журналистов с наградами!

В Салехарде 19 апреля на региональном медиафоруме, который проходит раз в два года, назвали победителей окружного конкурса «Летящий голубь».

Что такое борьба для тех, в чьих руках диктофон или камера? Это состязание не на скорость, а за доверие людей. Достучаться, разобраться, добиться — глаголы-девизы, под которыми работают журналисты Арктического региона. Насколько успешно это получается, судят читатели и зрители, каждый день «голосующие» своим вниманием за тот или иной материал.

Экспертное сообщество собирается реже. Последний раз лучших профессионалов медиа-сферы и какое СМИ на Ямале круче определяли в 2016 году, так же в День ямальских СМИ, который отмечается по дате рождения первой окружной газеты Ямала «Красный Север».

В четверг, 19 апреля, своих «голубей» на лету ловили городские и районные редакции. В каждой номинации свои рекордсмены, но Гран-при получает лучший из лучших, по совокупности достижений. Высшая награда вручена телевизионному информационному агентству «Миг» из Ноябрьска!

Журналисты «Мига» отметились в нескольких номинациях. Один из наиболее успешных проектов — «Семья». В течение месяца пять команд осваивали новые виды спорта, чтобы стать «Народными чемпионами». По условиям в каждой должно быть не меньше четырех игроков. Свою делегацию направил даже детский дом: в роли родителей выступили воспитательница и старший воспитанник «Семьи».

Программа выходила каждую неделю. Горожане горячо болели за команды на всех соревнованиях и в конкурсах, которые устраивали не только в спортзале, но и на кухне.

Например, кулинарный баттл проводили на природе. Раздали конкурсантам по пакету овощей в разных комбинациях: готовьте из набора всё, что душа пожелает, только успевайте за 55 минут. «Не забалуешь», — предупредила ведущая Наталья Мосина.

Телезрители в течение трех недель поддерживали любимчиков с помощью интернет-голосования. В результате каждой команде досталась победа в разных номинациях: «Нам путь не страшен, дойдем до облаков», «За волю к победе, „Вся страна — это наш стадион“, „Победа сама не придет никогда“. Чемпионом стала команда детского дома, а сама программа „Семья“ получила на медиафоруме „Летящего голубя“ за лучший проект среди городских телевизионщиков.

— Большое спасибо за высокую оценку, — поблагодарил заместитель директора по правовым и экономическим вопросам Михаил Ледовской на шикарной церемонии вручения наград, состоявшейся в Культурно-деловом центре с участием губернатора ЯНАО, — это заслуга всего коллектива. Думаю, журналисты будут довольны, и мы продолжим делать хорошие работы и радовать ими зрителей.

Среди районных телекомпаний с победой отправился домой тазовский „Факт“. Его „Выпуск одного сюжета“ впечатлил жюри актуальностью и многогранностью сюжетов.

— Проект запустили в ноябре. Раз в неделю берем одну тему и рассматриваем ее с разных сторон, — отмечает Елена Лиханова, директор „СМИ Тазовского района“. — Это блок в новостной программе. Когда обсуждали ЖКХ, провели опрос жителей, подключили экспертов, представителей отрасли. Проект приглянулся нашим зрителям. Они и подсказывают направления для будущих выпусков.

Напомним, что впервые в борьбе за „голубей“ не участвуют окружные средства массовой информации. Для них конкурс впереди. Соперничать придется не только друг с другом, но и с коллегами из СМИ других регионов Российской Арктики.

»Мы не представляем свою жизнь без средств массовой информации. Я знаю, насколько это тяжелый труд. Мы вместе с вами прошли восьмилетний этап моего губернаторства. Мы вместе с вами равняли Ямал — Арктика, Арктика — Ямал. Сегодня это бренд, который известен всей стране».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Нужно меняться под запросы граждан

— «Будущее СМИ — СМИ будущего» — понятия похожие, но нетождественные. В чем разница?

Сегодняшняя реальность — это быстрый ритм и постоянные трансформации. Те редакции, которые хотят себя видеть в будущем, должны стать медиалабораториями, на которых обкатываются новые форматы, площадки, чтобы привести аудиторию. И в первую очередь — молодежь, которая живет в цифровом мире.

Мы регулярно изучаем источники, из которых ямальцы черпают новости. Лидирует телевидение. Далее — сетевые СМИ: интернет-версии телеканалов, газет, информагентства. На последней позиции — соцсети и форумы. Лентами в социальных сетях пользуется меньшее количество земляков, но молодежь до 25 лет берет информацию именно оттуда. Это важно, потому что борьба идет за эту категорию граждан.

Природа СМИ меняется, в первую очередь в региональном сегменте. Специфика в том, что «операционная система», на которой работают медиа — результат двух революций: коммуникативной и информационной. СМИ потеряли монополию на информацию, соцсети реагируют быстрее — однако сведения там появляются без проверки, что может обернуться неприятными социальными последствиями. Зона социальных медиа может стать хорошей альтернативой для развития официальных источников информации. Тем более все предпосылки для этого есть.

Интернет всех превращает в конкурентов

Алексей Снегирёв , председатель жюри конкурса «Летящий голубь», главный редактор газеты «Красный Север»:

— Год назад в редакцию «КС» приглашали экспертов, и они буквально сломали нам мозг, выбили из накатанной колеи. Мы активно начали заниматься продвижением в интернете и поняли, что там все СМИ — прямые конкуренты, хотя по инерции мы продолжаем называть себя газетчиками, а других — телевизионщиками, радийщиками.

Теперь ориентиром стали интернет-метрики, мы ежедневно изучаем посещаемость наших сайтов и интересы своего потребителя. Это очень перестраивает сознание, заставляет работать оперативнее.

Не навязывать, а разговаривать

Сергей Колотовкин , тренер по тележурналистике и редакционному менеджменту «Силамедиа»:

— В интернете люди создают свои площадки и делают это так, как им удобно. Если им начинают что-то поставлять, навязывать, они не будут подписываться. Я бы с точки зрения терминологии использовал на месте СМИ слово «разговаривать», предлагать свой контент через общение с теми, кто в соцсетях.