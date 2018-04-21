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Олег Лужный: Нужно поставить памятник Венгеру на стадионе «Арсенала»
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Олег Лужный: Нужно поставить памятник Венгеру на стадионе «Арсенала» 

Советский спорт 3 часа назад
— Как вы восприняли информацию о том, что Арсен Венгер уходит из «Арсенала»?
— Нормально. Всему свое время. Все болельщики должны его поблагодарить за то, что он сделал такую прекрасную команду. Его должны поблагодарить фанаты, тем более английские. Нужно поставить ему памятник на стадионе.
— Как думаете, кто станет новым тренером?
— Там не нужно думать, там уже давно все придумали. Там уже все давным давно знают, кто будет главным тренером.
За полгода было известно, что Венгер уйдет. И он уже поставил человека на свое место, — цитирует Лужного FootballHub.
Напомним, Арсен Венгер объявил о своем уходе из «Арсенала» по окончании текущего сезона.
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