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Саратовский губернатор на празднике «Наурыз» потягал гирю в 16 кг
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Саратовский губернатор на празднике «Наурыз» потягал гирю в 16 кг 

АиФ 36 минут назад
Фото: АиФ
Саратовский губернатор Валерий Радаев на празднике «Наурыз» потягал гирю в 16 кг, вице-губернатор Игорь Пивоваров получил незачёт за поднятие, сообщил корреспондент «АиФ-Саратов».
Во время смотра спортивных мероприятий по борьбе на поясах, армрестлингу и поднятию гири, губернатор Валерий Радаев устроил соревнования среди членов правительства и приглашённой делегации, после сам показал, как правильно тягать гирю. Не все участники получили «зачёт» от главы региона. «Пивоварову не зачет. Главе района зачет. Хватит, а то гиря устанет, чего вы ее раскачиваете. Нужно вот так, с остановкой», — рассказал Радаев.
Напомним, с самого раннего утра в Красном Куте развернулась праздничная программа, старейшина зажег импровизированный огонь «Наурыза», тем самым дал старт празднику пробуждения природы, Весны и Труда, а также началу посевных работ.
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