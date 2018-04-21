Саратовский губернатор на празднике «Наурыз» потягал гирю в 16 кг

Во время смотра спортивных мероприятий по борьбе на поясах, армрестлингу и поднятию гири, губернатор Валерий Радаев устроил соревнования среди членов правительства и приглашённой делегации, после сам показал, как правильно тягать гирю. Не все участники получили «зачёт» от главы региона. «Пивоварову не зачет. Главе района зачет. Хватит, а то гиря устанет, чего вы ее раскачиваете. Нужно вот так, с остановкой», — рассказал Радаев.

Напомним, с самого раннего утра в Красном Куте развернулась праздничная программа, старейшина зажег импровизированный огонь «Наурыза», тем самым дал старт празднику пробуждения природы, Весны и Труда, а также началу посевных работ.