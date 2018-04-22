Парк футбола в Самаре встретил гостей дождливой погодой на второй день работы

САМАРА, 22 апреля. / ТАСС /. Из-за дождливой погоды Парк футбола в Самаре на второй день работы посетило чуть более двух тысяч человек, сообщили ТАСС организаторы. Всего за два дня работы на празднике в честь открытия парка побывало 9400 гостей.

Как и в первый день, главным гостем Парка футбола стал бывший защитник сборной Колумбии и итальянского «Интера» Иван Кордоба , который перед началом второго дня работы Парка футбола посетил стадион «Самара-Арена». Действительно, очень красивый стадион, — приводит слова Кордобы пресс-служба оргкомитета чемпионата мира. — Очень необычный дизайн. Сразу видно, что, где бы ты ни сидел, с любого места будет открываться прекрасный вид на то, что происходит на поле".

"Я думаю, этот стадион станет новой достопримечательностью, потому что у него очень необычный, впечатляющий дизайн. Это замечаешь, когда подходишь к стадиону. Также было бы неплохо сделать здесь какой-нибудь музей, чтобы после чемпионата мира люди могли зайти, пройтись по этому спортивному комплексу, потому что он действительно невероятный, и посмотреть историю проведения чемпионата мира", — сказал Кордоба.

Исполнение мечты и латиноамериканская страсть

Сфотографироваться на память с бывшим защитником сборной Колумбии, несмотря на дождь, выстроилась целая очередь из гостей Парка футбола, среди которых были и студенты из Колумбии. «Большое спасибо организаторам чемпионата мира за приглашение Ивана в Самару», — сказала в беседе с корреспондентом ТАСС одна из студенток Анна-Мария. — Мне крайне приятно, что одну из игр группового этапа сборная Колумбии проведет именно в Самаре, я уже купила билет на стадион и очень жду начала первенства".

Помимо фотографий, Кордоба всем гостям дарил автографы и обменивался улыбками, хорошим настроением. Для колумбийского студента третьего курса Самарского государственного медицинского университета Хуана Карлоса получить автограф от звезды колумбийского футбола стало исполнением мечты.

"Кордоба — великий футболист, получить автограф от звезды колумбийского футбола стало для меня исполнением детской мечты. С нетерпением жду, когда сборная Колумбии сыграет против команды Сенегала на стадионе в Самаре, приедет много болельщиков, которые покажут всему миру настоящую латиноамериканскую страсть и дружелюбие", — поделился Карлос впечатлениями с ТАСС.

Посетители, как и в первый день работы парка, поучаствовали в спортивных мастер-классах, смогли приобрести сувенирную продукцию, сфотографировались с талисманом волком Забивакой, а также постарались обновить рекорды на аттракционах «Быстропасс» и «Робот-вратарь», а 15-летний болельщик «Крыльев Советов» Ахмат Генькин выразил надежду, что такие парки будут создаваться по всей стране. «Надеюсь, что такие парки будут создаваться по всей стране. Это популяризирует любовь к спорту и побуждает не только детей, но и родителей заниматься спортом», — сказал юный поклонник футбола.

О Парке футбола

С 24 марта по выходным дням на открытых площадках городов чемпионата мира 2018 года пройдут фестивали, посетители которых смогут поучаствовать в конкурсах с призами, посоревноваться в знании истории футбола и чемпионатов мира, развлечься на аттракционах, пообщаться с легендами мирового футбола. Ближайшие фестивали пройдут в Екатеринбурге (29-30 апреля), Казани (5-6 мая), Нижнем Новгороде (12-13 мая), Санкт-Петербурге (19-20 мая) и Калининграде (2-3 июня). В Москве парк откроется на Красной площади и будет работать с 17 июня по 15 июля.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.