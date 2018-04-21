Молодёжка «Тосно» разгромила «Амкар»

Середняки Молодёжного первенства России «Тосно» и «Амкар» провели матч 27-го тура.

Встреча получилась боевой и насыщенной на игровые события. Команда из Ленинградской области разгромила соперника со счётом 4:1.

"Тосно" с 34 очками выходит на 10-е место, соперник остался 12-м.

Протокол игры

Тосно (мол.)

Амкар (мол.)

(2:0) Абраамян Артак 20'

42' Бадзагуа Ираклий (2:1)

(3:1) Сенин Евгений 64'

21 апреля. Стадион «Электрон» (Великий Новгород).