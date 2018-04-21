Молодёжка «Тосно» разгромила «Амкар» 

Середняки Молодёжного первенства России «Тосно» и «Амкар» провели матч 27-го тура.
Встреча получилась боевой и насыщенной на игровые события. Команда из Ленинградской области разгромила соперника со счётом 4:1.
"Тосно" с 34 очками выходит на 10-е место, соперник остался 12-м.
Протокол игры
Тосно (мол.)
Амкар (мол.)
(1:0) Дудиев Аслан 16'
(2:0) Абраамян Артак 20'
42' Бадзагуа Ираклий (2:1)
(3:1) Сенин Евгений 64'
(4:1) Васильев Илья 68'
Федосов Василий • Дудиев Аслан 46' (Лаврененко Артём (46') • Бадзагуа Ираклий • Вишневский Павел 28' • Ковалёв Никита 23' 84' (Воздроганов Филипп (84') • Манаев Станислав 75' (Шамин Евгений (75') • Абраамян Артак 26' 39' (Шумейко Никита (39') • Кузнецов Иван Сергеевич • Рябинин Сергей 56' (Васильев Илья (56') • Сенин Евгений 27' • Тихонов Иван
Седов Егор • Останин Степан • Бурков Глеб 48' (Федорочев Денис (48') • Аушев Хаваж • Седов Максим 46' (Вамбольт Денис (46') • Смецкой Николай • Фаррахов Тимур • Филиппов Артём • Гооге Антон • Френцель Даниил
21 апреля. Стадион «Электрон» (Великий Новгород).