В Сети разгорелась дискуссия вокруг видео с одурманенной сотрудницей АЗС

Интернет-пользователи активно обсуждают опубликованную в Сети видеозапись, снятую на одной из автозаправочных станций в Казани, сотрудница которой находилась в одурманенном состоянии.

«Оператор находилась в неадекватном состоянии и не смогла обслужить возмущенных клиентов», — говорится в описании к видео, опубликованном на YouTube. При этом автор написал, что сотрудница АЗС «под кайфом».

В пресс-службе ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» позже объяснили, что поведение оператора автозаправочной станции связано с медицинскими препаратами, которые она принимает по назначению врача. «Отклонение от схемы приема препарата, привело к побочной реакции, которую клиент зафиксировал на видео», — говорится в сообщении компании на странице во «ВКонтакте».

«Лукойле» добавили, что оператор, заснятый на камеру, сейчас находится на больничном и ее здоровью ничто не угрожает. «Препараты назначены врачом в связи с чередой трагических событий в семье девушки», — пояснили в пресс-службе.

В Сети тем временем распространилось множество комментариев к видео. Так, адвокат Виолетта Волкова написала в Twitter: «Лукойл» прокомментировал, что это действие препаратов по назначению врача, но нарушен порядок приема. Девочку жаль в любом случае. Но отношения к наркодилерам это не меняет — у нас слишком мягкие законы». Волкова также добавила, что героиня ролика вправе потребовать удаления видео, если ситуация дело обстоит так, как описала пресс-служба «Лукойла».

«Мало ужесточить закон, его еще нужно исполнять, честно, по совести, по справедливости. Таких девушек и юношей по стране миллионы», — добавляет другой пользователь.

«Конечно, они так скажут, — пишет еще один комментатор. — Не будут же они говорить, что наша сотрудница упоролась и несет чушь. Я лично сталкивалась с такой заправкой в Москве, где половина сотрудников были «под препаратами». У них там был кружок по интересам».

Некоторые интернет-пользователи назвали видео «постановкой», а кто-то раскритиковал автора за то, что он записывал происходящее на камеру вместо того чтобы обратиться в полицию.