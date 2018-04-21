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Гаспар: «Я хочу, чтобы „Барселона“ сделала золотой дубль, а „Реал“ не выиграл Лигу Чемпионов»
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Гаспар: «Я хочу, чтобы „Барселона“ сделала золотой дубль, а „Реал“ не выиграл Лигу Чемпионов» 

Soccer News 40 минут назад
Фото: Soccer News
Экс-президент «Барселоны» Жоан Гаспар хочет, чтобы "Реал" вылетел из Лиги Чемпионов.
"Самое главное для «Барселоны» на данный момент — это победа в Примере. Я хочу, чтобы «Барса» сделала золотой дубль, а «Реал» не выиграл Лигу Чемпионов. Мы надеемся, что «Бавария» сделает свою работу в полуфинале. Если это не получится сделать у мюнхенцев, то, надеюсь, получится у финалиста Лиги Чемпионов.
Во время матчей 1/4 финала я пережил два непростых дня. Я был расстроен из-за вылета «Барселоны», а на следующий день «Реал» прошел «Ювентус». Я желал успехов итальянскому клубу, но случилось иначе" — приводит слова Гаспара Marca.
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