Гаспар: «Я хочу, чтобы „Барселона“ сделала золотой дубль, а „Реал“ не выиграл Лигу Чемпионов»

"Самое главное для «Барселоны» на данный момент — это победа в Примере. Я хочу, чтобы «Барса» сделала золотой дубль, а «Реал» не выиграл Лигу Чемпионов. Мы надеемся, что «Бавария» сделает свою работу в полуфинале. Если это не получится сделать у мюнхенцев, то, надеюсь, получится у финалиста Лиги Чемпионов.

Во время матчей 1/4 финала я пережил два непростых дня. Я был расстроен из-за вылета «Барселоны», а на следующий день «Реал» прошел «Ювентус». Я желал успехов итальянскому клубу, но случилось иначе" — приводит слова Гаспара Marca.