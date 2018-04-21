«Ливерпуль» гостит у «Вест Бромвича» в матче 35-го тура чемпионата Англии.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Вест Бромвич
Ливерпуль
Фостер Бен • Ньом Аллан • Доусон Крэйг • Хегази Ахмед • Гиббс Киран • Филлипс Мэтт • Ливермо Джейк • Брант Крис • Макклин Джеймс • Родригес Джей • Рондон Саломон
Запасные: Эванс Джонни • Робсон-Кану Хэл • Боаз Майхилл • Якоб Клаудио • Крыховяк Гжегож • Бёрк Оливер • Филд Сэм
Кариус Лорис • Гомес Джо • Клаван Рагнар • Ван Дейк Виргил • Морено Альберто • Вейналдум Джорджиньо • Хендерсон Джордан • Милнер Джеймс • Салах Мохамед • Ингс Дэнни • Мане Садио
Запасные: Ловрен Деян • Миньоле Симон • Фирмино Роберто • Окслейд-Чемберлен Алекс • Робертсон Эндрю • Соланке Доминик • Александер-Арнольд Трент
21 апреля. Стадион «Хоуторнс» (Вест Бромвич).
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