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Мутко оценил темпы продаж билетов на ЧМ-2018
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Мутко оценил темпы продаж билетов на ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Вице-премьер России вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заявил о том, что правительство страны довольно темпами продаж билетов на матчи чемпионата мира 2018 года по футболу. Слова чиновника приводит ТАСС.
"Продажи билетов на чемпионат мира вызывают у нас полное удовлетворение. В среднем 10-15 тысяч болельщиков от каждой страны приобрели билеты", — сказал Мутко.
18 апреля стартовал последний этап продажи билетов на мундиаль. Соревнования пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.
Ранее Мутко заявил о завершении всех строительных работ на стадионе чемпионата мира в Самаре.
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