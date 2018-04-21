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Молодёжка «Локомотива» не смогла обыграть «Уфу», «Зенит» победил в Туле
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Молодёжка «Локомотива» не смогла обыграть «Уфу», «Зенит» победил в Туле 

Евро-футбол.Ру 26 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Молодёжка «Локомотива» не смогла выйти на третье место, упустив очки в матче 27-го тура с «Уфой» (2:2). «Рубин» в концовке дожал «Ростов» (3:2). Дублёры "Зенита" победили в Уфе (2:0).
Протокол игры
Локомотив М (мол.)
Уфа (мол.)
(1:0) Глушков Никита 24'
32' Дивеев Игорь (1:1)
(2:1) Натхо Амир 44'
48' Кутлусурин Тимур (2:2)
Гюрджан Артём • Жёлтиков Никита 65' (Уткин Станислав (65') • Шигорев Андрей • Натхо Амир 61' (Карапузов Владислав (61') • Корян Аршак 61' (Цаллагов Дзамболат (61') • Шищенко Никита • Миронов Алексей • Чёрный Артур • Глушков Никита • Лобанцев МирославПоникаров Артём
Запасные: Рубцов ИльяЛогинов Вадим • Стукалов Фёдор • Саркисян Геворк • Андрюхин Феодор
Чернов АлексейХазиев Руслан • Дивеев Игорь • Дёмин ВячеславПатрашко ВикторКриворог Марк 46' (Гумеров Даниэль (46') • Емельянов Данила • Виденеев Валентин • Власов АндрейЖуравлёв Вячеслав • Кутлусурин Тимур
Запасные: Егоров Артём • Мухаметшин Линар
21 апреля.
Протокол игры
Рубин (мол.)
Ростов (мол.)
(1:0) Яковлев Михаил 34'
56' (1:1)
(2:1) Голдобин Никита 66'
84' (2:2)
(3:2) 88'
Тушев ЕгорЛукьянчиков КириллГубанов ДмитрийНиколов Игорь • Яковлев Михаил • Лукоянов Максим • Гилязутдинов Илья • Голдобин Никита • Чернов АнтонТоргашов Никита
Айдаров СергейНескоромный АлексейПлиев КонстантинЗахаров АлександрОсинов МихаилЗабродин Сергей • Карнута Денис 46' (Петров Роман (46') • Чуперка Валерий • Dmitri Weber 63' 69' (Дулаев Джамбулат (69') • Крюков НикитаСоловьёв Дмитрий
Запасные: Гошев ЕвгенийТананеев ДмитрийПотапов Андрей • Понедельник Сергей
21 апреля.
Протокол игры
Арсенал Тула (мол.)
Зенит (мол.)
26' Анисимов Анатолий (0:1)
40' Воробьёв Илья (0:2)
93' Бойцов Ефим (0:3)
Ушаков ВиталийОсипов АлександрМаркин Константин • Веприков Игорь • Ивакин Ярослав 25' • Шолох Эдуард 72' (Гребенщиков Александр (72') • Аджоев ГурамСикоев Асланбек 46' (Лобзин Аркадий (46') • Баринов Даниил • Самойлов БорисСедых Денис
Запасные: Максумов Джамшед • Антипов Константин
Рыбиков Николай • Анисимов Андрей 62' (Бойцов Ефим (62') • Синяк Антон 46' (Коротков Александр (46') • Сергеев Дмитрий • Казаков Руслан 80' (Алоян Кирилл (80') • Левин Максим 65' (Колдунов Никита (65') • Бачинский Максим 46' (Смирнов Алексей (46' 58') • Тарасов Иван 70' (Андреев Иван (70') • Воробьёв Илья
21 апреля.
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