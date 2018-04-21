Молодёжка «Локомотива» не смогла обыграть «Уфу», «Зенит» победил в Туле 

Молодёжка «Локомотива» не смогла выйти на третье место, упустив очки в матче 27-го тура с «Уфой» (2:2). «Рубин» в концовке дожал «Ростов» (3:2). Дублёры "Зенита" победили в Уфе (2:0).
Протокол игры
Локомотив М (мол.)
Уфа (мол.)
(1:0) Глушков Никита 24'
32' Дивеев Игорь (1:1)
(2:1) Натхо Амир 44'
48' Кутлусурин Тимур (2:2)
Гюрджан Артём • Жёлтиков Никита 65' (Уткин Станислав (65') • Шигорев Андрей • Натхо Амир 61' (Карапузов Владислав (61') • Корян Аршак 61' (Цаллагов Дзамболат (61') • Шищенко Никита • Миронов Алексей • Чёрный Артур • Глушков Никита • Лобанцев Мирослав • Поникаров Артём
Запасные: Рубцов Илья • Логинов Вадим • Стукалов Фёдор • Саркисян Геворк • Андрюхин Феодор
Чернов Алексей • Хазиев Руслан • Дивеев Игорь • Дёмин Вячеслав • Патрашко Виктор • Криворог Марк 46' (Гумеров Даниэль (46') • Емельянов Данила • Виденеев Валентин • Власов Андрей • Журавлёв Вячеслав • Кутлусурин Тимур
Запасные: Егоров Артём • Мухаметшин Линар
21 апреля.
Протокол игры
Рубин (мол.)
Ростов (мол.)
(1:0) Яковлев Михаил 34'
56' (1:1)
(2:1) Голдобин Никита 66'
84' (2:2)
(3:2) 88'
Тушев Егор • Лукьянчиков Кирилл • Губанов Дмитрий • Николов Игорь • Яковлев Михаил • Лукоянов Максим • Гилязутдинов Илья • Голдобин Никита • Чернов Антон • Торгашов Никита
Айдаров Сергей • Нескоромный Алексей • Плиев Константин • Захаров Александр • Осинов Михаил • Забродин Сергей • Карнута Денис 46' (Петров Роман (46') • Чуперка Валерий • Dmitri Weber 63' 69' (Дулаев Джамбулат (69') • Крюков Никита • Соловьёв Дмитрий
Запасные: Гошев Евгений • Тананеев Дмитрий • Потапов Андрей • Понедельник Сергей
21 апреля.
Протокол игры
Арсенал Тула (мол.)
Зенит (мол.)
26' Анисимов Анатолий (0:1)
40' Воробьёв Илья (0:2)
93' Бойцов Ефим (0:3)
Ушаков Виталий • Осипов Александр • Маркин Константин • Веприков Игорь • Ивакин Ярослав 25' • Шолох Эдуард 72' (Гребенщиков Александр (72') • Аджоев Гурам • Сикоев Асланбек 46' (Лобзин Аркадий (46') • Баринов Даниил • Самойлов Борис • Седых Денис
Запасные: Максумов Джамшед • Антипов Константин
Рыбиков Николай • Анисимов Андрей 62' (Бойцов Ефим (62') • Синяк Антон 46' (Коротков Александр (46') • Сергеев Дмитрий • Казаков Руслан 80' (Алоян Кирилл (80') • Левин Максим 65' (Колдунов Никита (65') • Бачинский Максим 46' (Смирнов Алексей (46' 58') • Тарасов Иван 70' (Андреев Иван (70') • Воробьёв Илья
21 апреля.