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«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в молодежном первенстве России
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«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в молодежном первенстве России 

Советский спорт 24 минуты назад
У хозяев поля отличились Никита Глушков (24-я минута) и Амир Натхо (44-я), у гостей — Игорь Дивеев (32-я) и Тимур Кутлусурин (48-я).
Игра основных команд в 27-м туре РФПЛ пройдет в воскресенье.
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