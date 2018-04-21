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Президент «Авангарда»: если попадём в ЛЕ, исправим недочёты домашнего стадиона
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Президент «Авангарда»: если попадём в ЛЕ, исправим недочёты домашнего стадиона 

Чемпионат.com 13 минут назад
Президент «Авангарда» Николай Волокитин поделился мнением о «Тосно», с которым курская команда сыграет в финале Кубка России, а также рассказал о планах усовершенствования домашнего стадиона. Финальный матч пройдёт 9 мая в Волгограде, на стадионе «Волгоград Арена».
«Мы находимся в одинаковых в условиях с «Тосно». Надеюсь, с лицензированием проблем у нас не будет, в случае нашей победы в Кубке. Что касается стадиона, надо чётко понимать критерии. Потому что, возможно, мы сумеем исправить те недочёты, где мы будем не подходить. Если такие претензии возникнут. С газоном и освещением поработать можно. С точки зрения финансов тревог тоже нет. В еврокубках мы спокойно сможем участвовать — это точно. Если мы попадём в Лигу Европы, то навалимся всем миром для того, чтобы это было возможно. Болельщикам не стоит переживать», — сказал Волокитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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