В этом году на усадьбу Ольденбургских потратят 100 миллионов рублей 

На субботники в Воронежской области вышло всего 100 тысяч человек. Слишком холодно для уборки. На первый в нынешнем году экосубботник жители региона вышли не так охотно, как обычно. Официальная явка, по данным правительства, едва перевалила за 100 тысяч человек. Это коллективы предприятий, представители общественных организаций и студенты. Для сравнения, в прошлом году за грабли и лопаты в этот день взялись более 160 тысяч. Субботник, словно карнавал, всех уравнивает. Вот и научные сотрудники дворцового комплекса Ольденбургских вместе со всеми ровняют дорожки в музейном парке. Заведующая научно-фондовым отделом дворцового комплекса ОльденбургскихЕлена Садчикова не видит в этом ничего особенного: — У нас есть определённый штат людей, которые занимаются только парком, но в меру необходимости все сотрудники всегда готовы выйти помочь. Парк действительно потрясающий, и посетители должны им только наслаждаться, а не видеть какие-то неприятные моменты, которые в ходе большого посещения людей появляются. Но мы стараемся всё это всегда оперативно убирать. Для сада Ольденбургских всё это больше, чем плановый субботник — совсем скоро тут начнут работать ландшафтные дизайнеры. Главе региона Александру Гусеву показали масштабы предстоящей реставрации. В верхнем парке переделают главную аллею и розарии, а нижнему — вернут дворцовый лоск. С фонтаном, беседкой-ротондой, берёзовой рощей и клумбами в виде дворянского герба. При работе над концепцией исследованы все архивные материалы и фотографии сохранившиеся отдельных элементов этого сад. Ну, а для начала на территории музея высадили новые деревья и кустарники. Чтобы они лучше вписались в местность, саженцы выбрали внушительных размеров. Пихту, например, пришлось тащить впятером. Дендролог Анна Перфильева объясняет выбор: — Всё это — крупномерные деревья. Они подходят для нашей климатической зоны — специально отбирались. И все деревья вписываются в концепцию реконструкции. На обновление усадьбы Ольденбургских в нынешнем году выделено из бюджета 100 миллионов рублей. Власти рассчитывают на скорый результат — дворцовые аллеи должны воссоздать за три года. Ну, а субботник стал первым шагом.
Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев считает, что у субботников существует сразу несколько задач: — Хорошая погода, люди соскучились по настоящей весне, поэтому думаю, что будет хорошее участие. Для нас самое главное — даже не объём работ, которые будут выполнены, а именно участие людей, общение между собой. Наверное, это важнее, чем количество посаженных деревьев или вывезенных мешков с мусором. А территорию у музея-диорамы приводили в порядок активисты молодёжного парламента и депутаты под началом председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова. Очистили газоны от прошлогодней листвы и мусора, озеленили участок у детской площадки. Там высадили саженцы липы. Дерево неприхотливо — требует разве что полива. За этим обещали следить сотрудники парка Патриотов. Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов уверяет, что все его коллеги вышли на уборку Воронежа: — Нам необходимо, чтобы город наш был светлым, красивым, добрым. Поэтому люди вышли и приводят его в порядок — занимаются высадкой деревьев, уборку наводят. И сегодня все депутаты Воронежской областной Думы, так же городской и муниципальных советов, а вместе с ними, просто неравнодушные граждане, принимают в этом мероприятии. В преддверии Дня Победы акцент решили сделать на благоустройстве территорий воинских захоронений, мемориальных комплексов и обелисков. К 9 мая депутаты облдумы обещают взять под личный контроль состояние памятников войны в своих округах. Евгений Касилов, Евгений Лютов.