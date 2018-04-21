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В Калининграде выступит московская поэтесса Ах Астахова
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В Калининграде выступит московская поэтесса Ах Астахова 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
«Поэзия для меня — это не работа и не хобби, это образ жизни, это единственный способ, как я могу выразить свой внутренний мир», — сказала в интервью радио «Маяк-Калининград» Ирина Астахова, известная читателям под творческим псевдонимом Ах Астахова.
Поэт очень популярна в среде обитателей социальных сетей, издала две книги, гастролирует по России и Европе с авторскими программами. В 2013 году концертная программа Астаховой признана лучшим арт-проектом года, что отмечено статуэткой «Золотая Горгулья».
В Калининграде Ирина Астахова выступит 21 апреля на сцене Областной филармонии с новой программой стихов в моноспектакле «Чем счастливее будешь ты» вместе с музыкантом и композитором Ильей Хвостовым.
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