В Калининграде выступит московская поэтесса Ах Астахова

«Поэзия для меня — это не работа и не хобби, это образ жизни, это единственный способ, как я могу выразить свой внутренний мир», — сказала в интервью радио «Маяк-Калининград» Ирина Астахова , известная читателям под творческим псевдонимом Ах Астахова.

Поэт очень популярна в среде обитателей социальных сетей, издала две книги, гастролирует по России и Европе с авторскими программами. В 2013 году концертная программа Астаховой признана лучшим арт-проектом года, что отмечено статуэткой «Золотая Горгулья».