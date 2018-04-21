Детскую хоккейную команду лишили наград после победы в турнире

Детскую хоккейную команду «Снеговик» из станицы Кущёвская лишили первого места после победы в первенстве Краснодарского края. Родители игроков написали открытое письмо в Федерацию хоккея России, в котором жалуются на несправедливость местных спортивных функционеров. Авторы документа убеждены, что у детей отобрали победу под надуманным предлогом, когда уже были готовы и подписаны наградные листы, чтобы отдать первое место другому коллективу. Организаторы соревнований при этом утверждают, что виноват тренер команды «Снеговик»: перед игрой он вопреки регламенту заменил несколько игроков на более сильных, и благодаря этому его команда обыграла соперников.

Открытое первенство Краснодарского края среди юношей 2005 года рождения и младше проходило в первой половине апреля в городе Ейск. По итогам 1 этапа соревнований лидером был детский ХК «Витязь» из города Тихорецк, который возглавлял тренер Владимир Тусов. Его команда набрала 9 очков, в активе остальных коллективов — «Снеговика» из станицы Кущевская, ХК «Орлы» из Ейска и ХК «Горячий ключ» из одноименного города было по 3 очка.

Перед финалом ХК «Витязь» называли фаворитом — ему было достаточно выиграть хотя бы одну игру, чтобы занять первое место. Однако неожиданно «Витязь» проиграл «Снеговику» со счётом 1:10, вторая игра с «Горячим ключом» также закончилась для них поражением по буллитам при счете 1:2, а в последний день соревнований «Витязь» проиграл ХК «Орлы» со счетом 0:1.

Как уверяют родители игроков «Снеговика», тренер ХК «Витязь» якобы решил любыми средствами вырвать первое место у команды из Кущёвки. Владимир Тусов якобы сделал звонок исполнительному директору Федерации хоккея города Сочи Андрею Дмитриеву , после чего тот распорядился отдать первое место «Витязю», а «Снеговик» переместить на последнее, четвёртое место.

К тому моменту, когда было принято решение, рассказывают родители, судейская коллегия уже официально объявила «Снеговик» победителем, разместила информацию об этом на стенде вестибюля ледового дворца и выписала наградные листы на каждого участника команды.

Формальным основанием для отмены победы стал тот факт, что тренер «Снеговика» внёс новых игроков в заявочный лист, поданный к финальным играм.

Новые игроки

Как утверждают родители, Положение о проведении краевых соревнований по хоккею на 2018 год не запрещает дозаявки новых игроков в команду. С ними согласен и тренер команды Александр Меняйло. В беседе с RT он рассказал, что мандатная комиссия без каких-либо вопросов допустила детей из «Снеговика» к играм.

«В финальном этапе смогли поучаствовать не все игроки: двое заболели, один уехал, — рассказывает Меняйло. — В соответствии с регламентом я сделал вторую именную заявку и внёс туда игроков на замену. Мандатная комиссия посмотрела её и допустила команду до игры».

Потом, по словам тренера, «Снеговик» начал обыгрывать соперников. При этом, рассказывает Меняйло, в процессе игры ни у кого не было жалоб и протестов.

«По итогам двух кругов мы выходим на первое место, — рассказывает Меняйло. — Уже печатаются все документы, вывесили объявление с печатью, что заняли первое место, отпечатаны грамоты. И тут звонок директору сочинской федерации, и он на основании того, что во втором круге играли ребята, которых не было в первом, отменяет победу».

По словам тренера, обычно в процессе между первым и вторым кругами идёт дозаявочная компания, когда можно заменять игроков. Однако в этом первенстве процесс не был регламентирован, поэтому замена игроков не была запрещена. Теперь Меняйло ждёт ответа от Федерации хоккея России, надеясь, что там разберутся в ситуации.

Дети же, по словам родителей, очень расстроены: они были уверены, что победили в первенстве, а затем за несколько минут триумф обернулся поражением.

«Сын расстроился, да и все очень переживают, — рассказала RT мать одного из игроков Екатерина Рыжикова . — Выиграть все игры и не получить никакой награды. Причём было бы из-за чего. Просто была дозаявка одного игрока, а это совершенно обычное дело в таких матчах: кто-то заболел, кого-то школа не отпустила. Это не повод лишать детей медалей».

«Тренер виноват сам»

Совсем иная позиция у организатора первенства и исполнительного директора Федерации хоккея города Сочи Андрея Дмитриева, который и отменил победу «Снеговика». По его словам, Александр Меняйло нарушил правила и тем самым сам лишил детей первого места.

«Срок дозаявочной кампании закончился 31 января. А они привезли нового игрока и новую заявку, — рассказывает Дмитриев.

— Мы им сказали, что дозаявки закончились. А они всё равно выпускали на лёд этого игрока. Все дети в масках, там не поймёшь. А потом разобрались и увидели нарушение.

Из-за этого «Снеговику» было засчитано в трёх матчах техническое поражение, и они опустились вниз. Им нужно тренера винить, ради одного игрока подставил всю команду. А они жалуются в федерацию».

По словам Дмитриева, тренер должен был заранее объяснить, что у него не хватает людей, и тогда комиссия бы обзвонила другие команды и было бы принято коллегиальное решение о допуске «Снеговика». Тренер же, говорит Дмитриев, возможно, решил просто заменить слабых игроков на сильных, никому об этом не сказав и не предоставив справок о болезни игроков из постоянного состава.

«Тренер лукавит, родители раздули шум, считают, что их обманули, — говорит Дмитриев. — Получается, на первом этапе «Снеговик» проиграл всем, а на втором почему-то стал у всех выигрывать.

Тот ребёнок, которого дозаявил тренер, закончил турнир в Москве и приехал сюда играть. У него заведомо уровень повыше, раз он в Москве играет».

Андрей Дмитриев уточнил, что не видит оснований для пересмотра результатов и считает справедливым, если бы за сложившуюся ситуацию был наказан как раз тренер Александр Меняйло. Однако за подобные действия с дозаменой игроков регламент не предусматривает никакого взыскания.