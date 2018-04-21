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«Сибирь» уступила «Тюмени», прервав беспроигрышную серию из пяти матчей
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«Сибирь» уступила «Тюмени», прервав беспроигрышную серию из пяти матчей 

Чемпионат.com 1 час назад
В матче 34-го тура Футбольной национальной лиги «Сибирь» принимала на своём поле «Тюмень». Встреча проходила на стадионе «РФЦ Заря — манеж» в Новосибирске и завершилась победой гостей со счётом 2:0. Забитыми мячами в составе победителей отметились полузащитники Максим Лаук и Никита Теленков. Таким образом, «Сибирь» прервала свою беспроигрышную серию в ФНЛ, длившуюся пять матчей подряд.
«Сибирь» (52 очка) располагается на шестом месте в турнирной таблице ФНЛ. «Тюмень» (36) поднялась на 14-ю строчку.
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