Ночь магии и тайн. В Ханты-Мансийске прошла «Библионочь-2018»

21 апреля Государственная библиотека Югры открыла свои двери в непривычное время. С 18:00 стартовала акция «Библионочь».

Программа организована для всех желающих, но, в первую очередь, для поклонников романов о Гарри Поттере . И, действительно, библиотека мало напоминала обычную читальню. В воздухе витало что-то магическое: ключи и свитки из бумаги, а также книги, напоминающие сов. По всему помещению разносился детский смех, и бегали ученики Школы Чародейства и Волшебства в мантиях и шарфах разных факультетов.

«В этом году тема «Магия книги». Наука, как вы знаете — сродни магии, волшебству и фокусам. Поэтому наша программа строилась исходя из научно-популярной литературы. То есть игра со светом, игра с химическими веществами и с тем, что находится у нас дома. Виден интерес читателей, если в первой «Библионочи» было 400 посетителей, то в прошлом году уже около 900», — рассказала заместитель директора по библиотечной деятельности Государственной библиотеки Югры Ирина Миронова

Развлечения в магической читальне

Традиционно в этот вечер прошли самые разные события: игры, викторины, загадки и квесты.

Особый интерес у посетителей библиотеки вызвали химические опыты. Студенты-химики из Югорского государственного университета показали, что наука — это не сложно, а занимательно и интересно. Фокус с несгораемым платочком вызвал бурю эмоций у маленьких читателей, кто-то даже изъявил желание стать химиком.

С площадки «Переулок мастеров» все выходили с довольными лицами и сувенирами. Здесь проходили различные мастер-классы по изготовлению атрибутов библиотеки — масок в виде сов и открыток-книг.

В «Тайной комнате» проходила выставка «Книга как предмет искусства». Здесь можно было увидеть и пощупать книжные переплеты и книжные обрезы, изготовленные в оригинальных техниках, а также почитать книги разных форматов и необычных форм.

Для тех, кто подзабыл творчество английской писательницы Джоан Роулинг , в кабинете профессора Макгонагалл была открыта книжная выставка «Волшебный мир Гарри Поттера», а для любителей русской классики был подготовлен отдельный уголок. Где они могли окунуться в обстановку XIX века и послушать аудиокнигу И. С. Тургенева.

«Я впервые на таком мероприятии, и хочу сказать, что это очень интересно. Я поклонница Гарри Поттера и было полезно узнать различные факты, о которых я даже не подозревала. Захотелось перечитать заново все книги» — поделилась впечатлениями школьница Вика Кузнецова.

Завершением «Библионочи-2018» стал парад костюмов. Участники продемонстрировали не только костюмы героев из книг про Гарри Поттера, но и костюмы различных фей и добрых ведьм. Каждый из участников получил в подарок книгу от библиотеки Хогвартса. После чего посетителей ждало «Бумажное шоу». Со второго этажа посыпался импровизируемый снег из бумаги, с которым радостно играли и взрослые и дети.