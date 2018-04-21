Махов не примет участия в Чемпионате Европы по вольной борьбе

Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 по вольной борьбе, трехкратный чемпион мира Билял Махов из-за травмы спины не сможет выступить на предстоящем чемпионате Европы в Дагестане.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет в Каспийске в период с 30 апреля по 6 мая. Махов выступает в весовой категории до 125 килограммов.

— К сожалению, Билял Махов из-за травмы спины не сможет выступить на чемпионате Европы в Каспийске, — сказал представитель спортсмена Тигран Аванян. — Надеемся, что он сможет принять участие в чемпионате России.

Чемпионат России по вольной борьбе пройдет в конце июля, место и даты проведения будут определены позднее.