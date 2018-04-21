Ещё
«Лацио» — «Сампдория». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 22 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Лацио» — «Сампдория». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 22 апреля 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«Лацио»
«Орлята» на данный момент с 64-мя очками занимают 4-ю строку в турнирной таблице итальянского первенства. Они только на один балл опережают 5-й «Интер».
Римляне имеют 6-ти матчевую серию без поражений. В этот отрезок они добыли 3-е победы и 3-е ничьи. Одолели «Боневенто» (6:2) дома, а также «Удинезе» (2:1) и «Фиорентину» (4:3) в гостях. Расписали мировые на выезде с «Кальяри» (2:2), и дома с «Болоньей» (1:1) и «Ромой» (0:0).
Из 16-ти домашних поединков этого сезона «бело-голубые» одержали победы в 8-ми из них. Также еще 4-е матча сыграли вничью и 4-е игры проиграли, разница мячей — 38:17.
В лазарете команды находятся вратарь Федерико Маркетти и полузащитник Алессандро Мурджа.
«Сампдория»
«Дория» после 33-х матчей чемпионата расположилась на 8-й строке турнирки, имея в своем активе 51-н балл. «Сампдория» отстает от 6-го «Милана» на 3-и очка, а 7-й «Аталанты» на одно.
Все прогнозы на Серию А  В последний день марта «блучеркьяти» проиграли в Вероне «Кьево» со счетом 1:2, в следующем туре переиграли на выезде «Аталанту» — 2:1.
Календарь и таблица Серии А  Затем поделили очки с «Дженоа» (0:0), потом уступили в Турине «Ювентусу» (0:3), а в крайнем игровом дне на родной арене одолели «Болонью» со счетом 1:0.
В этом сезоне на выезде «Сампдория» выиграла только в 4-х матчах, 3-и раза сыграла вничью и 9-ть поединков проиграла, разница мячей — 19:32.
Из-за травмы колена предстоящую игру пропустит защитник Никола Мурру.
Прогноз
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам, коэффициент на победу которых равен 1,35, тогда как успех гостей оценивается в 8,30, а ничья — в 5,90.
«Лацио» ведет борьбу с «Ромой» и «Интером» за попадание в ЛЧ на следующий сезон и соперника уровня «Сампы» должен обыгрывать на своей арене.
Римляне не отличаются надежностью в обороне, поэтому не исключено, что они пропустят. Ведь «Сампа» не теряет надежды зацепится за 7-е место, которое даст право на участие в ЛЕ на следующий сезон.
В этом поединке можно поставить — обе забьют: да за 1,72 или «Лацио» победит и ТБ 2.5: да за 1,75.
LiveSport.Ru: последние новости
«Сибирь» на своем поле проиграла «Тюмени» У Венгера всегда «будет свое место» в «Арсенале» У Погребняка подозревают разрыв ахиллова сухожилия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем12
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Реал» поверил в Роналду
В сборной России по хоккею все плохо19
Назван преемник Венгера в «Арсенале»1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение