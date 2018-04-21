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«Сельта» — «Валенсия». Прогноз Константина Генича
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«Сельта» — «Валенсия». Прогноз Константина Генича 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «Сельта» — «Валенсия» в 34-м туре испанской Примеры сезона 2017/2018. Встреча состоится в субботу на стадионе «Балаидос» в Виго. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что «летучие мыши» победят.
Очень любопытная игра. «Сельта» показала хороший футбол с «Барселоной», сыграв 2:2. Правда, один мяч был забит с явным нарушением правил. Но по своему футболу «Сельта» наиграла больше чем на 2 мяча. В целом, «Барселона» должна быть довольна, что увезла очко из Виго.
В этом туре у «Сельты» в соперниках «Валенсия», которая в двух турах кряду проиграла. Но поражение на «Камп Ноу» было ожидаемо, а вот 1:2 дома с «Хетафе» — это неожиданность. Но «Хетафе» — команда крепкая, и она здорово выступает в этом сезоне. Но все равно, «Валенсия» редко кому дарит дома очки, а тут умудрилась проиграть.
Я думаю, что отсутствие Яго Аспаса, который не сыграет с «Валенсией», болезненный удар по составу галисийского клуба. Есть, конечно, Лукас Бойе, есть Макси Гомес, которые могут заменить главного забивалу. Но Аспас все-таки серьезнейшая потеря. На мой взгляд, вряд ли может случиться такое, что «Валенсия» проиграет три матча подряд. Серьезных задач она уже не решает, но все-таки это слишком для команды Марселино Гарсия Тораля.
Против играющей команды, которая лезет вперед и раскрывается, «Валенсии» должно быть полегче использовать свободное пространство. Атака у «Валенсии» быстрая. Нужно просто грамотно и правильно использовать моменты. «Валенсия» может в Виго на «Балаидосе» продемонстрировать свой футбол.
На мой взгляд, есть резон сыграть «Валенсию» с форой (0) за 1,95. Дальше можно попробовать вариации с забитыми мячами — «победа „Валенсии“ и обе забьют» или даже просто «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча». Тоже неплохие коэффициенты дают.
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