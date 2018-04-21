«Барселона» — «Севилья». Видеопрогноз Александра Вишневского

Эксперт команды «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский записал видео с прогнозом на финал Кубка Испании 2017/2018 «Барселона» — «Севилья». Он предложил две ставки на этот матч.

Пусть финал Кубка не такой захватывающий, как «Тосно» — «Авангард», а банальное противостояние «Барселоны» и «Севильи», которое мы видели много раз. Остается надеяться, что игра будет зрелищной. Думаю, что она будет, это уже прогноз, богатой на голы в ворота «Севильи».

Скептически смотрю на шансы обороны «Севильи» сдержать особенно мотивированных Лионеля Месси Луиса Суареса . Что представляет собой оборона «Севильи» видели уже на стадионе «Открытие-Арена». «Севилья» в этом сезоне много раз пропускала по пять голов.

Мне кажется, не справится «Севилья» с «Барселоной», для которой это, по сути, последний и важный матч всего сезона, поскольку «классико», которое будет через две недели, будет уже носить такой себе полу-товарищеский характер, как бы это странно не звучало. Скорее всего, «Барселона» оформит чемпионский титул в Ла-Корунье, еще до «класико». Свет работает одну минуту, постараюсь вложиться до следующего отключения.

Перейду к прогнозам. Поскольку этот матч важен для «Барселоны» и команда будет мотивирована, то, я думаю, что «Барса» еще до перерыва сумеет взломать не лучшую оборону «Севильи», а потом добьет поверженного уже соперника. Такой мой прогноз и такое мнение. Поэтому с коэффициентом 1,98 выбираю ставку на то, что «Барселона» забьет в обоих таймах. Более аккуратная ставка, которую также можно сыграть — «Барселона» с форой (-1).

За что еще биться «Барселоне», когда Рамон Мончи , бывший спортивный директор «Севильи» вместе с «Ромой» показал, как он здорово работает и вышиб «Барселону» из Лиги чемпионов. Когда нет Рамона Мончи, когда нет Унаи Эмери и других славных тренеров «Севильи» типа Хуанде Рамоса , не так здорово «Севилья» выглядит в борьбе за трофей. Думаю, что «Барселона» этот финал выиграет.

Спасибо за внимание, с вами был Александр Вишневский.