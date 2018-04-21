Молодёжка «Анжи» дожала «Урал»

Завершился последний субботний матч 27-го тура. «Анжи» в последней десятиминутке встречи с «Уралом» вырвал победу со счётом 4:2.

Махачкалинцы вышли на 10-е место, соперник — потерял шансы покинуть последнее место.

Протокол игры

Анжи (мол.)

Урал (мол.)

(1:0) 42'

(2:0) 59'

64' Белоус Никита (2:1)

77' Белоус Никита (2:2)

(3:2) 83'

(4:2) 93'

21 апреля.