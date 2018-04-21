Молодёжка «Анжи» дожала «Урал» 

Завершился последний субботний матч 27-го тура. «Анжи» в последней десятиминутке встречи с «Уралом» вырвал победу со счётом 4:2.
Махачкалинцы вышли на 10-е место, соперник — потерял шансы покинуть последнее место.
Протокол игры
Анжи (мол.)
Урал (мол.)
(1:0) 42'
(2:0) 59'
64' Белоус Никита (2:1)
77' Белоус Никита (2:2)
(3:2) 83'
(4:2) 93'
Сугробов Владимир • Чистяков Никита • Калошин Павел • Адамов Никита • Чайковский Игорь • Панаев Анар • Богатырёв Максим • Мачилов Рустам • Муртазалиев Арсанбег
Мамин Алексей • Кириллов Павел • Маковский Дмитрий 46' (Татаринов Евгений (46') • Некрасов Илья • Галимов Александр • Тушков Андрей • Белоус Никита • Полетаев Владислав • Шептий Андрей • Кобзев Павел
21 апреля.