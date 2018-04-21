«Рубин» — «Ростов»: команды объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Ростова» на матч 27-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт на стадионе «Центральный» в Казани сегодня, 21 апреля.

«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Кудряшов, Гранат, Навас, Сорокин, Нобоа, Могиливец, Подберёзкин, Попов, Жемалетдинов.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Байрамян, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Юсупов, Сапета, Ионов, Шомуродов.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Ростов». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.