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«Рубин» — «Ростов»: команды объявили стартовые составы
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«Рубин» — «Ростов»: команды объявили стартовые составы 

Чемпионат.com 48 минут назад
Фото: Газета.Ru
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Ростова» на матч 27-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт на стадионе «Центральный» в Казани сегодня, 21 апреля.
«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Кудряшов, Гранат, Навас, Сорокин, Нобоа, Могиливец, Подберёзкин, Попов, Жемалетдинов.
«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Байрамян, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Юсупов, Сапета, Ионов, Шомуродов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Ростов». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.
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