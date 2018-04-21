«Сибирь» на домашнем стадионе уступила «Тюмени» в ФНЛ

Новосибирский футбольный клуб «Сибирь» уступил «Тюмени» в домашнем матче 34-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, которая проходила на стадионе «РФЦ Заря — манеж» в Новосибирске завершилась победой гостей со счетом 2:0, сообщает "Советский спорт"

"Сибирь" прервала свою беспроигрышную серию в ФНЛ, длившуюся пять матчей подряд.

Клуб из Новосибирска располагается на шестом месте в турнирной таблице ФНЛ. «Тюмень» с 36-ю баллами поднялась на 14-ю позицию.

Футбол. ФНЛ. Первый дивизион. 34-й тур "Сибирь" (Новосибирск) — «Тюмень» (Тюмень) — 0:2 Голы: 0:1 — Лаук, 38; 0:2 — Теленков, 83