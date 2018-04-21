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«Тюмень» ушла из зоны вылета, победив в Новосибирске
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«Тюмень» ушла из зоны вылета, победив в Новосибирске 

Евро-футбол.Ру 51 минуту назад
В субботу стартовал 34-й тур ФНЛ. «Сибирь», которая ведет борьбу за попадание в четвёрку, играла против «Тюмени». Гости смогли добыть победу с сухим счетом 2:0 и покинули зону вылета, отдалившись от нее на 2 очка.
Протокол игры
Сибирь
Тюмень
38' Лаук Максим (0:1)
82' Теленков Никита (0:2)
Цыган НиколайЧеботару ЕвгенийЦховребов ВалерийАравин АлексейМакаренко АлександрЛаренц ВячеславПолюткин АнтонДегтярёв АлександрДудолев Артём 34' (Гладышев Алексей (34' • Галыш Виталий 73') • Беляев РоманЖитнев Максим
Запасные: Андреев МаксимАзаров ВладимирКиселёв Максим ВадимовичКушнирук АнтонПарфинович Роман
Бучнев СтаниславМаслов ПавелНенахов МаксимГузь ДмитрийКузнецов АндрейРябокобыленко Артур 75' (Теленков Никита (75') • Чудин ИванСаламатов Никита 67' (Богатырёв Альберт (67') • Ставпец Александр 87' (Шумилин Сергей (87') • Лаук Максим 72' (Степанец Павел (72') • Чуканов Андреа
Запасные: Козлов Александр • Граб Вячеслав • Юсупов Артём • Глухов Егор
21 апреля.
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