«Тюмень» ушла из зоны вылета, победив в Новосибирске

В субботу стартовал 34-й тур ФНЛ. «Сибирь», которая ведет борьбу за попадание в четвёрку, играла против «Тюмени». Гости смогли добыть победу с сухим счетом 2:0 и покинули зону вылета, отдалившись от нее на 2 очка.

Протокол игры

Сибирь

Тюмень

21 апреля.