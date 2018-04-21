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«Ганновер» — «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Ганновер» — «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Бавария» приехала в гости к «Ганноверу» в рамках 31-го тура чемпионата Германии.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Ганновер 96  Бавария
Чаунер Филипп • Timo Huebers • Сане Салиф • Элез Йосип • Сорг Оливер • Швеглер Пирмин • Бакалорц Марвин • Альборнос Миико • Харник Мартин • Фуллкруг Никлас • Бебу Ихлас
Запасные: Остшолек Маттиас • Эссер МихаэльМайер СебастьянКорб Юлиан • Караман Кенан • Фоссум Ивер • Са­рен­сен-Ба­зее Ноа-Йоэль
Ульрайх Свен • Рафинья Марсио • Боатенг Жером • Май Ларс-Лукас • Зюле Никлас • Роббен Арьен • Тьяго Алькантара • Руди Себастьян • Родригес Хамес • Бернат Хуан • Вагнер Сандро
Запасные: Рибери Франк • Хуммельс Матс • Штарке ТомМартинес ХавиМюллер ТомасЛевандовски РобертКиммих Джошуа
21 апреля. Стадион «Эйч-Ди-Ай Арена» (Ганновер).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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