«Бавария» приехала в гости к «Ганноверу» в рамках 31-го тура чемпионата Германии.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Ганновер 96 Бавария
Чаунер Филипп • Timo Huebers • Сане Салиф • Элез Йосип • Сорг Оливер • Швеглер Пирмин • Бакалорц Марвин • Альборнос Миико • Харник Мартин • Фуллкруг Никлас • Бебу Ихлас
Запасные: Остшолек Маттиас • Эссер Михаэль • Майер Себастьян • Корб Юлиан • Караман Кенан • Фоссум Ивер • Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
Ульрайх Свен • Рафинья Марсио • Боатенг Жером • Май Ларс-Лукас • Зюле Никлас • Роббен Арьен • Тьяго Алькантара • Руди Себастьян • Родригес Хамес • Бернат Хуан • Вагнер Сандро
Запасные: Рибери Франк • Хуммельс Матс • Штарке Том • Мартинес Хави • Мюллер Томас • Левандовски Роберт • Киммих Джошуа
21 апреля. Стадион «Эйч-Ди-Ай Арена» (Ганновер).
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