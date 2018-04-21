«Ганновер» — «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0

«Бавария» приехала в гости к «Ганноверу» в рамках 31-го тура чемпионата Германии.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.

Протокол игры

Ганновер 96 Бавария

21 апреля. Стадион «Эйч-Ди-Ай Арена» (Ганновер).

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