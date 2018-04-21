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СПАЛ 2013 — «Рома» — 0:3 (закончен)
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СПАЛ 2013 — «Рома» — 0:3 (закончен) 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В стартовом матче 34-го тура чемпионата Италии СПАЛ 2013 встречался с «Ромой».
Протокол поединка доступен вашему вниманию.
Протокол игры
СПАЛ 2013
33' Викари Франческо (0:1)
52' Шик Патрик (0:2)
60' Шик Патрик (0:3)
Мерет Алекс 79' (Гомис Альфред (79') • Ционек Тьяго • Викари Франческо 6' 36' (Грасси Альберто (36' 90') • Фелипе ДиасЛаццари Мануэль • Куртич Ясмин • Луис Эвертон 13' • Скьяттарелла Паскуале 40' 46' (Шимич Лоренцо (46') • Матьелло Федерико • Палоски Альберто • Антенуччи Мирко
Запасные: Флоккари Сержио • Драме Букари • Саламон Бартош • Скьявон Эрос • Вивиани Федерико • Бонаццоли Федерико • Вяйсянен Саули • Витале Маттиа • Маркеджани Габриэле
Алисон БекерПерес Бруно • Фасио Федерико • Манолас Костас • Сильва Хонатан • Стротман Кевин 9' 67' (Юндер Дженгиз (67') • Гоналон МаксимПеллегрини Лоренцо 77' (Герсон Сантос (77') • Наингголан Раджа 74' (Перотти Диего (74') • Шик Патрик • Эль-Шаарави Стефан
Запасные: Джеко Эдин • Де Росси Даниэле • Лобонц БогданФлоренци АлессандроЖуан Жезус • Скорупски Лукаш • Капрадосси Элио • Пеллегрини Лука • Антонуччи Мирко
21 апреля. Стадион "Паоло Мацца" (Феррара).
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