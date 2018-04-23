Гарт: Демченко надо найти точки соприкосновения с нашими ребятами

Президент Федерации санного спорта России Наталья Гарт прокомментировала ситуацию в сборной России и конфликт саночников с главным тренером Альбертом Демченко

«Предстоит непростая работа, нужно принять решение относительно дальнейшей судьбы главного тренера сборной России. Оставить всё как есть невозможно, такой скандал мне неприятен. Со стороны кажется, будто у нас такой кошмар творится в национальной команде. Есть несколько человек, у которых не сложились отношения с Альбертом Демченко. Или у него непростой характер. Из-за этого сложились недовольные настроения среди ребят. Ему надо поговорить со спортсменами, поумерить свои амбиции и найти точки соприкосновения для дальнейшей работы. Сейчас легче всё разрушить на фоне какой-то негативной волны, но я категорически против этого», — сказала Гарт в эфире «Матч ТВ».