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Гарт: Демченко надо найти точки соприкосновения с нашими ребятами
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Гарт: Демченко надо найти точки соприкосновения с нашими ребятами 

Чемпионат.com 43 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Президент Федерации санного спорта России Наталья Гарт прокомментировала ситуацию в сборной России и конфликт саночников с главным тренером Альбертом Демченко.
«Предстоит непростая работа, нужно принять решение относительно дальнейшей судьбы главного тренера сборной России. Оставить всё как есть невозможно, такой скандал мне неприятен. Со стороны кажется, будто у нас такой кошмар творится в национальной команде. Есть несколько человек, у которых не сложились отношения с Альбертом Демченко. Или у него непростой характер. Из-за этого сложились недовольные настроения среди ребят. Ему надо поговорить со спортсменами, поумерить свои амбиции и найти точки соприкосновения для дальнейшей работы. Сейчас легче всё разрушить на фоне какой-то негативной волны, но я категорически против этого», — сказала Гарт в эфире «Матч ТВ».
Ранее несколько спортсменов обвинили Демченко в грубости. Российский саночник Семён Павличенко сообщил, что брат Демченко во время соревнований посыпал трассу порошком для ухудшения результатов россиян.
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