«Енисей» вышел победителем в сибирском дерби с «Томью»

К ключевой игре против «Крыльев Советов» красноярцы подходили в не лучшей моральной форме. В итоге, Самара вышла победителем с любимым для Аленичева счётом 1:0. «Томь» многие специалисты «похоронили» ещё до старта второй части сезона. В первую очередь проблемы были вызваны финансированием.

Протокол игры

Енисей

(2:0) Обрадович Марко 47'

21 апреля.

В Томске уже не раз спасали команду, в критических ситуациях даже бросаясь на помощь к президенту. В этот раз Петраков решил всё сделать сам. Играть ещё четыре тура, отрыв от спасительной зоны составляет всего одно очко, но таких желающих остаться в ФНЛ пять команд. Как и подобает лидеру, хозяева завладели инициативой с первых минут. Получивший свой шанс Обрадович, на исходе четверти часа оказался на газоне в чужой штрафной площади, но пенальти зафиксировано не было. Через восемь оборотов секундной стрелки черногорец в касание пробил в дальний угол, но немного ему не хватило точности. Перед этим Чичерин и Стеклов по очереди наносили удары по воротам Мелихова, но в первый раз мяч принял на себя защитник «Томи», а во втором случае игровой снаряд прошёл мимо рамки.

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Обменявшись «горчичниками» под занавес тайма, команды уже собирались уходить на перерыв без забитых мячей. Но в дело вмешался Обрадович. Массовый навал на ворота соперника привёл к рикошету, доставившему игровой снаряд черногорцу. Обрадовичу оставалось только замкнуть дальнюю штангу, что он уверенно и сделал. Не прошло и двух минут после перерыва, как Обрадович с разворота забил второй мяч. Через пять минут «Енисей» окончательно снял вопросы о победителе в матче. Вновь серия рикошетов помогла красноярцам. Кутьин оказался с глазу на глаз с Мелиховым и реализовал свой момент. Гол престижа от томской команды не заставил себя ждать. Хорошую комбинацию завершил Казаев. На 73-й минуте Померко забил второй мяч и вернул интригу матчу. Опытные футболисты «Енисея» смогли «засушить» игру и довести её до победы.