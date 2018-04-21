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«Енисей» вышел победителем в сибирском дерби с «Томью»
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«Енисей» вышел победителем в сибирском дерби с «Томью» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
К ключевой игре против «Крыльев Советов» красноярцы подходили в не лучшей моральной форме. В итоге, Самара вышла победителем с любимым для Аленичева счётом 1:0. «Томь» многие специалисты «похоронили» ещё до старта второй части сезона. В первую очередь проблемы были вызваны финансированием.
Протокол игры
Енисей
(1:0) Обрадович Марко 42'
(2:0) Обрадович Марко 47'
(3:0) Кутьин Александр 57'
65' Казаев Ян (3:1)
72' Померко Алексей (3:2)
Филиппов Михаил АлександровичГасанов ШамильЧичерин НикитаВасильев Максим ВладимировичИванов Егор ОлеговичКамеш Владимир 46' (Комков Михаил (46') • Фатуллаев АзимСтеклов ВадимХаритонов Александр 58' (Новиков Александр (58') • Обрадович Марко • Кутьин Александр 64' (Малоян Артур (64')
Запасные: Гарбуз КонстантинСемакин Максим • Сердеров Сердер • Нестеренко ЮрийСаркисов АртурЛомакин АлександрИсаев АлексейМильдзихов Давид
Мелихов АлександрГирдвайнис Эдвинас 51' (Иванов Андрей Геннадьевич (51') • Пульич Анте • Павленко Александр 81' (Мануйлов Роман (81') • Зуйков СергейМикуцкис Томас • Казаев Ян • Макурин Антон 71' (Сасин Дмитрий (71') • Померко Алексей • Деобальд Павел 70' (Кухарчук Илья (70') • Саная Анзор
Запасные: Петраков Юрий • Абдулавов Исламнур • Шафинский ЮрийКудряшов ПавелКузьмичёв ИльяБольшунов Даниил
21 апреля.
В Томске уже не раз спасали команду, в критических ситуациях даже бросаясь на помощь к президенту. В этот раз Петраков решил всё сделать сам. Играть ещё четыре тура, отрыв от спасительной зоны составляет всего одно очко, но таких желающих остаться в ФНЛ пять команд. Как и подобает лидеру, хозяева завладели инициативой с первых минут. Получивший свой шанс Обрадович, на исходе четверти часа оказался на газоне в чужой штрафной площади, но пенальти зафиксировано не было. Через восемь оборотов секундной стрелки черногорец в касание пробил в дальний угол, но немного ему не хватило точности. Перед этим Чичерин и Стеклов по очереди наносили удары по воротам Мелихова, но в первый раз мяч принял на себя защитник «Томи», а во втором случае игровой снаряд прошёл мимо рамки.
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Обменявшись «горчичниками» под занавес тайма, команды уже собирались уходить на перерыв без забитых мячей. Но в дело вмешался Обрадович. Массовый навал на ворота соперника привёл к рикошету, доставившему игровой снаряд черногорцу. Обрадовичу оставалось только замкнуть дальнюю штангу, что он уверенно и сделал. Не прошло и двух минут после перерыва, как Обрадович с разворота забил второй мяч. Через пять минут «Енисей» окончательно снял вопросы о победителе в матче. Вновь серия рикошетов помогла красноярцам. Кутьин оказался с глазу на глаз с Мелиховым и реализовал свой момент. Гол престижа от томской команды не заставил себя ждать. Хорошую комбинацию завершил Казаев. На 73-й минуте Померко забил второй мяч и вернул интригу матчу. Опытные футболисты «Енисея» смогли «засушить» игру и довести её до победы.
Константин Лицин
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